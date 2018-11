5. November 2018, 18:59 Uhr Grit Boettcher im Porträt "Da siehst du alles wieder vor dir"

Grit Boettcher wurde als Komödiantin bekannt. Jetzt mit 80 hat sie eine Biografie verfasst, in der sie auch von den Schicksalsschlägen spricht. Albern sein, sagt sie, "kann nur aus einer Ernsthaftigkeit heraus kommen."

Von Gerhard Fischer

Das wunderschöne Schloss Gripsholm mit seinen runden Türmen liegt am Mälarsee in Schweden, am Rande des Städtchens Mariefred. Kurt Tucholsky hat es in seinem Buch "Schloss Gripsholm" verewigt. Tucholsky ist auf dem Friedhof in Mariefred begraben, unter einer so schweren Betonplatte, dass man fast Mitleid mit ihm hat.

"Gritsholm" liegt in Ismaning. Grit Boettcher lebt auf diesem großen Anwesen, und deshalb hat es Anneliese Fleyenschmidt "Gritsholm" getauft. Boettcher hat sich liebevoll revanchiert: Sie nannte die befreundete Moderatorin nur "Flausenhuber". Mit ...