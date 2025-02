Grippewelle in München

Die Grippewelle spült gerade besonders viele Jüngere in die Praxen. Wie man den Kleinsten am besten helfen kann und bei welcher Krankheit es dagegen Hoffnung auf Entwarnung gibt.

Von Ekaterina Kel

München schnieft und hüstelt wieder. Die kalte Jahreszeit ist auch Erkältungszeit. Nun rollt zusätzlich die Grippewelle an. Auch ins Wartezimmer bei Georg-Eike Böhme, Hausarzt in Freimann. Zurzeit hätten sie etwa sieben nachgewiesene Influenza-Fälle pro Tag, erzählt Böhme. Aber sie testeten nicht alle, die mit typischen Symptomen kommen. Der Schnelltest wird direkt in der Praxis gemacht, das Ergebnis gibt es nach 20 Minuten.