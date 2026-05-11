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Der Pianist Grigory Sokolov im HerkulessaalEin einzigartiger Konzertabend

Lesezeit: 1 Min.

Grigory Sokolov ist einer der bedeutendsten Pianisten der Gegenwart.
Grigory Sokolov ist einer der bedeutendsten Pianisten der Gegenwart. Vico Chamla

Grigory Sokolov erhellt Beethoven und Schubert mit unmissverständlicher Artikulationskraft bis ins letzte Detail.

Kritik von Harald Eggebrecht

Der Pianist Grigory Sokolov ist ein Unikat, seit einiger Zeit gibt er nurmehr Klavierabende, weil ihm kurze Probenzeiten für Klavierkonzerte bei Orchestern nicht mehr genügen. Pro Saison bereitet Sokolov ein Programm akribisch vor, dass er dann weltweit präsentiert, das heißt, jeder Klavierabend steht für sich, ist unwiederholbar. Im bis aufs Podium gefüllten Herkulessaal begann Sokolov mit Ludwig van Beethovens viersätziger Sonate op. 7, die der als „Grande Sonate“ bezeichnet hat.  Ihre Klanglichkeit setzt nicht so sehr auf scharfe Kontraste, abrupte Akzente oder krasse Tempo-Unterschiede, sondern will sich unaufhaltsam fließend entfalten.

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