10. Mai 2019, 19:00 Uhr Griechische Schule Vorbereitungen für Abriss begonnen

Beschlossen hat der Stadtrat den Abriss des Rohbaus der Griechischen Schule in Berg am Laim vor gut einem Monat. Nun hat das Baureferat mit den Vorbereitungen für den Abriss begonnen, wie Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) mitteilt. Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung seien am Freitag auf dem Gelände gewesen, um die Ausschreibung für den Abbruch vorzubereiten. Er sei sehr froh, dass nach vielen Jahren endgültig klar sei, dass der Rohbau wegkomme und damit ein massives Ärgernis in Berg am Laim endlich beseitigt werde, sagt Reiter. Seit Jahren nämlich streitet die Stadt mit dem Staat Griechenland, der auf dem Areal eine Schule errichten wollte, die Bauarbeiten aber nie vollendete. Nun will die Stadt dort eine Schule bauen.