Auf Kreta, Korfu, Rhodos oder Mykonos ist die Saison vorbei, in München beginnt sie erst: Zumindest für Griechenland -Fans, jedenfalls auf der großen Leinwand. Die Griechische Filmwoche findet zum 40. Mal statt, in Kinos wie dem Theatiner und Rio, im Gasteig HP8 und den Kammerspielen. Vom 14. bis 22. November werden griechische Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme gezeigt, es gibt Partys und Konzerte, auch Gäste haben sich angekündigt. Zum Jubiläum blickt das Filmwochen-Team zurück auf die eigene Geschichte: Bereits am 13. November wird im Saal X des Gasteig HP8 der Dokumentarfilm „40 Years of a Week“ über dieses Länderfilmfestival gezeigt, im Anschluss gibt es eine Diskussionsrunde. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.

Tags drauf, am eigentlichen Eröffnungsabend, steht in dem zum Kinosaal umfunktionierten Schauspielhaus der Kammerspiele der Dokumentarfilm Bull’s Heart auf dem Spielplan. Darin geht es um den griechischen Regisseur und Choreografen Dimitris Papaioannou. Zwei Jahre lang wurde er für diesen Film von Kameras begleitet, während der Proben und der Tournee seines Bühnenwerks „Transverse Orientation“; aber auch abseits der Bühne, wenn der Künstler hadert oder zweifelt. Dimitris Papaioannou wird am Eröffnungsabend anwesend sein, begleitet wird er vom Produzenten des Films, Vassilis Panagiotakopoulos.

Das griechische Kino zeigt sich vielseitig, neben aktuellen Komödien, Dramen oder Kriminalfilmen sind auch eine Weihnachtskomödie (The Christmas Carols) oder mit Bugonia der jüngste, mit Stars wie Emma Stone oder Jesse Plemons prominent besetzte Film des griechischen Hollywood-Exports Yorgos Lanthimos zu sehen. Mit zwei älteren Filmen ehrt das Festival die griechischen Regisseure Nikos Perakis (Loafing and Camouflage aus dem Jahr 1984) und Pantelis Voulgaris (It’s a Long Road, 1998). Ebenfalls einen Rückblick bietet von 8. November an eine Ausstellung zur 40-jährigen Filmwochen-Geschichte (Careteria, Goethestraße 24).

Herbstzeit ist Festivalzeit in München: Im Gasteig HP8 (und online) findet derzeit das Chinesische Filmfest statt (bis 15. November), das Filmmuseum präsentiert das Rumänische Filmfestival (bis 14. November). Bereits vormerken sollte man sich das Festival of Future Storytellers in der HFF und dem Arena Kino (13. bis 20. November), die Französische Filmwoche im Theatiner (19. bis 25. November), Kino Asyl an verschiedenen Orten der Stadt (22. bis 27. November) und die Lateinamerikanischen Filmtage, unter anderem im Werkstattkino oder dem Gasteig (25. bis 29. November). Bei all diesen Festivals geht es nicht nur um Filme, sie sollen auch Treffpunkt sein und die Menschen ins Gespräch bringen.

Wer gerne Filme sieht und darüber redet, findet im regulären Kinoprogramm ebenfalls Gelegenheiten dazu: Der Dokumentarfilmer Jens Meurer stellt am 7. November im Leopold Kino und im Rio Filmpalast Biermann vor, sein Porträt über den beinahe 90-jährigen Liedermacher und Lyriker Wolf Biermann.

Über Schweineherzen in der Humanmedizin sowie die allgemeine Beziehung von Schwein und Mensch geht es in When Pigs Fly, den die Dokumentarfilmerin Denise Riedmayr am 11. November im Neuen Maxim Kino präsentiert. Der Münchner Regisseur Reiner Holzemer hat einen neuen Film über Dokumentarfotografie und legendäre Fotokünstler wie Henri Cartier-Bresson oder Sebastião Salgado gemacht: Er kommt zur Vorstellung von Leica – Ein Jahrhundert in Bildern am 14. November ins Theatiner Kino, der Dokumentarfilm soll auch regulär in anderen Kinos anlaufen.

Besonders viel Redebedarf gibt es derzeit im Leopold Kino: Dort werden seit einigen Monaten Podcasts vor Publikum aufgezeichnet, zuletzt etwa mit Volker Schlöndorff oder Nicolas Winding Refn. Am 12. November ist der Regisseur David Dietl zu Gast, dessen Neuverfilmung von Emil und die Detektive derzeit in den Kinos läuft. Was an diesem Abend nach dem Gespräch gezeigt wird, ist noch geheim: Angekündigt wurde lediglich ein „Überraschungsfilm“.