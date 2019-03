15. März 2019, 18:57 Uhr Gribl und Maly hören auf Wutbürger und Knochenjob

Die Erklärungen der Oberbürgermeister Ulrich Maly (Nürnberg) und Kurt Gribl (Augsburg), nicht wieder kandidieren zu wollen, müssen aufhorchen lassen. Ich kenne beide vom Deutschen Städtetag, Herrn Gribl auch persönlich. Beide gehören zu den profiliertesten Oberbürgermeistern Deutschlands. Ich bedauere ihr Ausscheiden außerordentlich. Es mag auch individuelle Gründe geben, aber die allgemeinen Gründe sind erkennbar: Oberbürgermeister ist ein Knochenjob mit Arbeitszeiten von morgens bis abends und am Wochenende. Gleichzeitig darf jeder Wutbürger - gerne auch ohne Sachkenntnis - seinen OB öffentlich anprangern, was für die Familie häufig eine Zumutung darstellt. Auch die Medien können einen Oberbürgermeister beliebig attackieren.

Hinzu kommt, dass jeder Stadtwerke- oder Sparkassenvorstand erheblich mehr verdient als ein OB. Dafür hat er aber mehr Freizeit und steht nicht am Pranger. Alle sollten anlässlich des Ausscheidens von Ulrich Maly (SPD) und Kurt Gribl (CSU) innehalten und überlegen, was getan werden könnte, um auch in Zukunft die Besten für ehrenamtliches Engagement in der Kommunalpolitik und für wichtige hauptamtliche Positionen wie Oberbürgermeister, Bürgermeister und Landräte zu gewinnen. Dr.-Ing. E.h. Fritz Brickwedde, Osnabrück