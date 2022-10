Es liegt am radikal veränderten Musik-Business, dass nur wenige in die Fußstapfen der aussterbenden alten Jazz-Stars treten können. Zu den Namen, die an diesem neuen Musikhimmel strahlen, gehört Gregory Porter. Vielleicht hat ihm dabei sein geheimnisvolles Markenzeichen geholfen, die Ballonmütze samt Schal, die nur das Gesicht freilässt. Ganz sicher seine unwiderstehlich zu Herzen gehende, kraftvolle Mixtur aus Mainstream-Jazz, Blues, Gospel und R&B. Die Corona-Pause hat der 50-jährige Kalifornier für ein Best-of-Album der besonderen Art genutzt: Die 34 Stücke auf "Still Rising" versammeln seine größten Hits und seine besten Kollaborationen (etwa mit Jamie Cullum, Lizz Wright, Jeff Goldblum oder Moby), aber auch fünf neue Songs, zwei neue Coverversionen und zwei neue Arrangements. Samt dem nie auf Tour gespielten Vorgänger "All Rise" also viel Stoff, um nun in der Isarphilharmonie endlich wieder live und mit seiner Band die Vorzüge seiner creme-weichen Baritonstimme mit dem typischen Legato über die Texte hinweg zur Geltung zu bringen.

Gregory Porter, So., 30. Okt., 20 Uhr, Isarphilharmonie, Hans-Preißinger-Str. 8, Telefon 21837300