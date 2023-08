Man erkennt ihn an der unverwechselbaren Stimme, an seinen emotionalen Songs und natürlich an seinem Markenzeichen: den berühmten Hüten. Gregor Meyle kommt auf seiner Sommer-Tour am Mittwoch, 16. August, nach München und spielt beim Open-Air-Sommer im Brunnenhof der Residenz. Gemeinsam mit seiner Band präsentiert Meyle sowohl Klassiker wie "Niemand" oder "Keine ist wie du" als auch neue Songs.

Nationale Bekanntheit erlangte der Sänger 2014 durch die Teilnahme an der TV-Show "Sing meinen Song - das Tauschkonzert". Mit Kolleginnen und Kollegen wie Sarah Connor, Roger Cicero oder Andreas Gabalier tauschte er die Songs und erhielt dafür den deutschen Fernsehpreis. Seit seiner "Meylensteine"-Tour im darauffolgenden Jahr ist er nicht mehr wegzudenken aus der deutschen Musikszene.

Gregor Meyle, Münchner Open-Air-Sommer, Brunnenhof der Residenz München, 16. 8., 20 Uhr, Karten unter www.kulturgipfel.de