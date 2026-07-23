Raven, wo die Pferde rennen: Vor 25 Jahren hatte Techno-Papa Sven Väth die Idee für das „Greenfields“-Open-Air auf der Galopprennbahn Riem. Von Anfang an dabei war Veranstalter und DJ René Vaitl, dem zum Jubiläum ein Coup gelungen ist.

Tagsüber auf einer grünen Wiese tanzen? Das klang verlockend für Techno-Star Sven Väth, der mit der Idee schnell ein paar Münchner Freunde begeisterte: die „Greenfields“ auf der Galopprennbahn in München-Riem. Von Anfang an dabei als DJ und Veranstalter war René Vaitl. In 25 Jahren machte er das Open-Air zu einem der wichtigsten Electro-Festivals, holte die Größten der DJ-Welt nach München, von Carl Cox über Monika Kruse bis Richie Hawtin, der auch diesmal eine der Zugnummern ist. „Süddeutschlands ältestes elektronisches Festival“ gedeiht. Zum Jubiläum werden mehr als 15000 Raver auf ein noch mal gewachsenes Gelände kommen. Aber eines bleibt: Am DJ Pult stehen Sven Väth, 61, und der 55-jährige Sunnyboy.