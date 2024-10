In Haidhausen zelebriert man die griechisch-bayerische Freundschaft. Bodenständig geht es im „Greek Stüberl“ zu, den ausgetretenen Pfad überlieferter Küchentradition verlässt das Lokal nicht, was kein Nachteil sein muss.

Von Alois Gudmund

Griechenland und Bayern – da war doch mal was? Ja, 192 Jahre ist es her, da machte sich ein noch minderjähriger Prinz aus Bayern auf an die Ägäis, um sich dort zum König des jungen Staates ernennen zu lassen. Drei Jahrzehnte regierte der Wittelsbacher Otto die Griechen, in seinem Gefolge kamen bayerische Politiker, Beamte, Soldaten, Handwerker ins Land – und Johann Adam Fix aus dem unterfränkischen Edelbach, dessen Familie das bayerische Wesen einmal in griechische Lebern spülen sollte.