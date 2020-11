Von Francesca Polistina

Die Bilder aus ihrem früheren Leben bewahrt Graziella Barba in der apulischen Stadt Lecce auf, wo sie herkommt und wohin sie einmal, spätestens nach der Rente, wieder zurückkehren will. Nur eines hat sie in ihrer Wohnung in Ottobrunn, es hängt mit Magneten befestigt am Kühlschrank. Wenn Sie morgens aufsteht und sich vorbereitet, bevor sie zur Arbeit in die Helios Klinik Perlach fährt, läuft sie daran vorbei: Die ganze Mannschaft des Despar Trani 80 ist dort zu sehen, elf Frauen in Doppelreihe, Graziella gut erkennbar mit dem Torwartin-Trikot.