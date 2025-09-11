Der viele Regen, die nervigen Rennradler, der Blütenstaub auf dem Autodach: Es gibt nichts, worüber sich die Münchner nicht beschweren. Wird man so selbst zur Zwiderwurzn?

Kolumne von Mohamad Alkhalaf

Es ist sehr toll, in seinem Bett zu schlafen, ohne von Kanonendonner oder Kampfflugzeugen geweckt zu werden. Auch schön ist, politisch diskutieren zu können, ohne dafür verhaftet zu werden oder in die Berge zu fahren, ohne vom Geheimdienst aufgehalten zu werden. Sehr empfehlenswert sind auch bayerische Marktplätze mit reichlich Obst und Gemüse, einer Brotauswahl wie im Schlaraffenland und nirgendwo weit und breit werden Delinquenten hingerichtet.