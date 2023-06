Von Wolfgang Görl

Anfang Juli 1994 geht in München der letzte Akt eines Stücks über die Bühne, in dem im Verlauf eines Jahrhunderts bedeutende Politiker, erlauchte Herrschaften des europäischen Hochadels, weltberühmte Schauspieler und erstrangige Schriftsteller mitspielten. Eine Versteigerung ist angekündigt - nicht irgendeine, sondern eine ganz besondere. Was da unter den Hammer kommt, sind Gegenstände aus einem Haus, das in der Münchner Hotelgeschichte und mithin in der städtischen Kulturgeschichte eine beachtliche Rolle gespielt hat. Das gesamte Interieur des Grand Hotel Continental wird versteigert. Kronleuchter aus Kristall stehen zum Verkauf, Teppiche, Porzellan, Bettzeug, samtene Vorhänge, die chromglänzenden Armaturen der Bäder, Lampen, Gartenskulpturen und vieles mehr.