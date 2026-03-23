Zum Hauptinhalt springen

Fund an FriedhofGranaten aus dem Zweiten Weltkrieg werden gesprengt

Aus Sicherheitsgründen bleibt der Friedhof in Lochhausen einen Tag gesperrt (Symbolbild).
Aus Sicherheitsgründen bleibt der Friedhof in Lochhausen einen Tag gesperrt (Symbolbild). David Inderlied/dpa

Nach dem Fund auf einem Acker im Münchner Westen wird am Mittwoch eine Sperrzone eingerichtet. Betroffen ist auch ein Friedhof.

Der Friedhof im Münchner Vorort Lochhausen bleibt am Mittwoch gesperrt. Grund für die Maßnahme ist der Fund mehrerer Weltkriegsgranaten auf der Ackerfläche westlich der Eschenrieder Straße. Die Sprengmittel können nicht abtransportiert werden und müssen am Mittwoch vom Kampfmittelräumdienst kontrolliert zur Detonation gebracht werden.

Die Stadt hat dazu einen Sperrbereich mit einem Radius von 250 Metern eingerichtet. Aus Sicherheitsgründen bleibt der Friedhof an diesem Tag vollständig gesperrt. Die Bewohnerinnen und Bewohner der betroffenen Grundstücke im Sperrbereich wurden laut Stadtverwaltung über die Sprengung informiert. Sie dürfen sich während der Sperrzeit in ihren Wohnungen aufhalten, die Gebäude jedoch nicht in Richtung des Sprengungsortes verlassen.

© SZ/bm - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Dominik Krause siegt in Stichwahl
:Das ist Münchens erster grüner Oberbürgermeister

Dominik Krause ist erst 35 Jahre alt – und hat es gegen alle Erwartungen geschafft, den bekannten Amtsinhaber Dieter Reiter aus dem Rathaus zu drängen. Wer ist der Mann, der in wenigen Jahren zum mächtigsten Mann der Stadt aufgestiegen ist?

SZ PlusVon Heiner Effern

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite