Der Friedhof im Münchner Vorort Lochhausen bleibt am Mittwoch gesperrt. Grund für die Maßnahme ist der Fund mehrerer Weltkriegsgranaten auf der Ackerfläche westlich der Eschenrieder Straße. Die Sprengmittel können nicht abtransportiert werden und müssen am Mittwoch vom Kampfmittelräumdienst kontrolliert zur Detonation gebracht werden.

Die Stadt hat dazu einen Sperrbereich mit einem Radius von 250 Metern eingerichtet. Aus Sicherheitsgründen bleibt der Friedhof an diesem Tag vollständig gesperrt. Die Bewohnerinnen und Bewohner der betroffenen Grundstücke im Sperrbereich wurden laut Stadtverwaltung über die Sprengung informiert. Sie dürfen sich während der Sperrzeit in ihren Wohnungen aufhalten, die Gebäude jedoch nicht in Richtung des Sprengungsortes verlassen.