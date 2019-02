4. Februar 2019, 18:42 Uhr Grafing Rückkehr nach Krawallen

Der EHC Klostersee muss sich wieder nach oben spielen

Die Kleinstadt Grafing ist so etwas wie die heimliche Heimat des Münchner Eishockeys. Trug doch der Vorläuferklub des EHC München seine Heimspiele zwei Jahre lang im Grafinger Stadion südöstlich von München aus, ehe der Klub sich umbenannte. Der damalige "HC München 98" musste um die Jahrtausendwende umziehen, weil die Stadt München das Prinzregentenstadion sanieren ließ. So wich der HC 98 nach Grafing aus und verhinderte zweimal dem Abstieg aus der Bayernliga. Zurück in der Landeshauptstadt hieß der "HC 98" fortan "EHC". Die großen Zeiten sollten noch kommen.

In Grafing haben sie ihre erfolgreichste Zeit in der zweiten Liga lange hinter sich. Nach der Beinahe-Insolvenz vor drei Jahren und dem Zwangsabstieg aus der dritthöchsten in die unterste Eishockeyliga muss sich der EHC Klostersee mühsam wieder nach oben spielen. Ausschreitungen von EHC-Anhängern und entsprechend kritische Medienberichte hatten im Sommer 2016 zum Rückzug der wichtigsten Klostersee-Sponsoren geführt. Um der Insolvenz zu entgehen, meldete Grafing seine erste Mannschaft im Jahr des 70-jährigen Bestehens aus der Oberliga ab. Den Ligastatuten entsprechend musste der EHC Klostersee vor zweieinhalb Jahren wieder in der sechsten Liga anfangen.

Der tiefe Fall der ersten Mannschaft hatte jedoch auch gute Seiten. Mit Start in die Bezirksliga-Saison 2016/17 übernahm Sascha Kaefer (Sohn von Vereinsgründer Alexander Kaefer und Vater von Stürmer Raphael Kaefer) den ersten Vorsitz - und änderte das Konzept: Statt wie zuvor jahrelang größere Summen in Spielereinkäufe zu investieren, setzt die Vereinsführung zunehmend auf Nachwuchsarbeit. Aus 200 jungen EHC-Eishockeyspielern sind in den vergangenen Jahren 300 geworden. Durch zwei Aufstiege marschierte Klostersee bis in die Bayernliga durch - der Vorstufe zur dritthöchsten Spielklasse. Nach Erreichen der Zwischenrunde spielt Grafing um die Teilnahme an den Playoffs - und damit um die Rückkehr in die Oberliga.