Unbekannte haben erneut großflächig polizeifeindliche Parolen an eine Wand in München geschmiert. Wie schon vergangenen Freitag an einem Hochhaus in Sendling wurde auch diesmal Polizisten vorgeworfen, „Mörder“ zu sein. „Erschießt euch doch selbst“, war dazu auf dem Graffito an der Außenwand einer Toilettenbude zu lesen, die auf der Theresienwiese für das in knapp drei Monaten beginnende Oktoberfest aufgestellt worden war.