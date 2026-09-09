Als Ende der Nullerjahre drei niederbayerische Wahlmünchner den bairischen Mundart- Rap erfanden, ging das eher geräuscharm über die Bühne. Dabei hatten die nach einer US-amerikanischen Körbchengröße benannten Doppel D nach ersten dialektalen Annäherungen auf ihrem Debüt „A Schnitzl, bitte!“ mit ihrem Zweitling „B-aya-N“ von 2009 ja nichts weniger als ein neues Feld bestellt, auf dem mittlerweile durchaus etwas zu ernten ist.

Aber wie das nun mal so ist mit der Pionierarbeit: Manchmal will gut Ding eben Weile haben. Und so steht „B-aya-N“ als letztes gemeinsames Album aus der Feder der Rapper Monaco F und Grämsn sowie des Beatbastlers DJ Spliff auf immerdar am Anfang der Schöpfungsgeschichte des bairischen Mundart-Raps. Wo es sich mit seiner erfrischenden Kombination aus Battle-Rap-Angriffslust („Watschnbaam“), grantiger Heimattümelei-Verweigerung („CSU-Rapper“) oder funkig groovenden Beschwörungen jugendlicher Lebenslust („Hoibe Sechse – Gemma, Gemma“) bis heute richtig gut macht.

Der Hype-Train dampfte jedoch trotzdem erst Jahre später los, als zwei niederbayerische Wahlberliner als Dicht & Ergreifend dafür sorgten, dass man sich nach und nach auch nördlich des Weißwurstäquators dafür zu interessieren begann, was denn eigentlich ein „Zipfeschwinga“ ist. Früh mit an Bord in Richtung ausverkaufter Räumlichkeiten wie der Olympiahalle: DJ Spliff.

Womit sich auf Beat- und Sample-Basis also doch noch ein Kreis schließt. Zwischen den Ursprüngen des geschmeidig rollenden Raps auf Bairisch und seinem erfolgsmäßigen Höhepunkt. Aber auch zwischen seiner längst üppig sprießenden Form als Subkultur (zu der heute etwa auch der entschleunigte oberpfälzische Reggae-Aficionado Bbou oder die feministisch empowernde Ria Reiser zählen) und jener als weithin bestauntes Pop-Phänomen.

Steht doch just jener DJ Spliff nun auch für seinen alten Doppel-D-Spezl Grämsn hinter den Decks, wenn dieser als wesentlicher Teil der besagten Subkultur in die Milla kommt. Zwei Drittel Doppel D also, die diesmal zwar kein neues Solo-Album des reflexionsbegabten Rappers dabeihaben, dafür aber mit „Downtown Swing“ eine Single, die in ihrer tiefenentspannten Wärme und ihren gemach rollenden Beats auch einen ausgeruhten Blick zurück mitbringt: „Schau eana jetzt zua / von weit weg und draußen / Friara moi neidig / mecht heid nimma dauschen / G’hea ned zua de Schlausten / aber a ned zua de Dumma / Und wos fia uns drin war / des hamma uns g’numma“. Keine Frage, so rappt ein Gereifter, der jenseits aller Hip-Hop-Megalomanie mit sich im Reinen ist, der gönnen kann, und das auch gerne so kundtut.

Erst am Anfang ihrer Karriere steht indes die stimmbegabte niederbayerische Newcomerin Fraenko, die als Support zusammen mit dem Regensburger Szene-Urgestein und Produzenten Maniac (bekannt etwa als Teil des Mundart-Rap-Duos Liquid & Maniac) unterwegs ist. Ihr smart an der Kante zwischen Hip-Hop und Soul angelegtes Debütalbum „Mask Off“ mag zwar auf Englisch eingespielt sein. Doch dass diese wiedergeborene Amy Winehouse trotzdem selbstverständlicher Teil der bayerischen Rap-Szene ist, spricht im Zweifelsfall natürlich vor allem für deren Offenheit. In diesem Sinne: Pack ma’s und let’s go!

Grämsn & DJ Spliff, Donnerstag, 24. September, 20 Uhr, Milla, Holzstraße 28