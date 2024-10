Das sind mal ehrliche Finder: Eine Geldkassette mit mehr als 100 000 Euro in bar haben zwei Männer aus Weßling beim Abbauen einer Küche in Gräfelfing entdeckt – und zur Polizei gebracht. Die Handwerker waren in ihrer Freizeit am Donnerstag damit beschäftigt, die Schränke abzuholen, als sie den wertvollen Fund machten.