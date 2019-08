15. August 2019, 21:30 Uhr Gräfelfing Urlaubsfahrt beendet

Am Mittwoch gegen 12 Uhr war ein 59-jähriger Augsburger mit seiner Familie im Auto samt Wohnwagen auf der Lindauer Autobahn in Richtung München unterwegs. Auf Höhe Gräfelfing fuhr ihm der 19-jährige Praktikant einer Münchner Brauerei mit seinem Kleintransporter aus Unachtsamkeit hinten auf. Verletzt wurde niemand, jedoch war die Urlaubsfahrt damit beendet, denn der Anhänger wurde auf den Pkw aufgeschoben. Der Schaden am Gespann wird auf 8000 Euro geschätzt, der am Kleintransporter beträgt etwa 4000 Euro.