Sport im Freien bietet die Volkshochschule im Würmtal von Sonntag, 2. August, in Gräfelfing wieder an. Isabella Klaschka setzt ihren Kurs live fort, der wegen der Kontaktbeschränkungen im März auf den Bildschirm verlagert worden war. Für das kostenlose Angebot sind Sportkleidung, Handtuch und Matte nötig. Jeden Sonntag von 15.30 bis 16.30 Uhr wird an der Würm mit dem eigenen Körpergewicht trainiert. Bei "Fit an der Würm" kann jeder mitmachen, Treffpunkt ist der Kirchweg am Wasserrad.