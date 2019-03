22. März 2019, 22:12 Uhr Gräfelfing Spinnen und Schauermärchen

Die giftigste, die größte und auch die farbintensivste Spinne können am Sonntag, 24. März, von 14 Uhr an im Bürgerhaus in Gräfelfing, Bahnhofplatz 1, bestaunt werden. Dort zeigt eine Spinnen- und Insektenausstellung Kleintiere aus aller Welt. Die Ausstellung will die Lebensverhältnisse der Tiere darstellen und mit dem ein oder anderen Schauermärchen aufräumen. Der Eintritt kostet für Kinder fünf, für Erwachsene sieben Euro.