Die Gräfelfinger Bürgerinitiative "Rettet den Schulwald" hat bei der Polizei Planegg Anzeige wegen Sachbeschädigung gegen unbekannt erstattet. Zweimal seien Plakate zum Bürgerentscheid am Sonntag, 22. November, heruntergerissen worden, die über eine Online-Infoveranstaltung am Donnerstag, 19. November, um 18 Uhr informierten. Betroffen sei der Plakatständer an der Adalbert-Stifter-Straße, die zum Schulcampus führt. "Es ist ein reichlich unsportliches Verhalten, Plakate der gegnerischen Seite zu beschädigen, anstatt den fairen Wettkampf um die besseren Argumente zu führen", sagte Raymund Messmer, Grünen-Sprecher und in der Bürgerinitiative für das Plakatieren zuständig. Auch in den sozialen Medien wünsche sich die Bürgerinitiative eine sachlichere Auseinandersetzung. Sie ist gegen den geplanten Standort der Turn- und Schwimmhalle im Schulwald, um den es bei dem vom Gemeinderat initiierten Entscheid geht.