In Gräfelfing kam es zu einer Attacke: Ein 16-Jähriger griff einen Gleichaltrigen an (Symbolbild).

Der Jugendliche prügelte den Gleichaltrigen in Gräfelfing krankenhausreif - und bedrohte ihn anschließend in den sozialen Netzwerken. Die beiden gerieten nicht das erste Mal aneinander.

Von Joachim Mölter

Womöglich als Rache für eine frühere Auseinandersetzung hat ein 16-Jähriger aus Gräfelfing einen Gleichaltrigen aus dem angrenzenden Münchner Stadtteil Neuried mit einem Schlagstock krankenhausreif geprügelt. Weil er sein Opfer danach noch mehrmals im sozialen Netzwerk Instagram bedrohte, erließ das Amtsgericht einen Haftbefehl gegen den bereits polizeibekannten Schläger. Dieser wurde am vorigen Freitag vollstreckt, wie die Polizei nun mitteilte. Seitdem sitzt der junge Mann in Untersuchungshaft.

Die Tat ereignete sich bereits am 5. April gegen 21.15 Uhr an einer Bushaltestelle in Gräfelfing. Das Opfer und ein 17 Jahre alter Begleiter waren dort nach Polizeiangaben unvermittelt vom 16-Jährigen angegriffen worden. Während der 17-Jährige mit leichten Verletzungen an der Hand davonkam, erlitt der Jüngere eine Schädelprellung, eine Daumenfraktur sowie Blessuren an Rücken und Schulter. Nachdem der Schüler sich in einen Linienbus geflüchtet und dessen Fahrer die Türen geschlossen hatte, soll der Angreifer noch mit einem schweren Ast auf den Bus eingeschlagen haben, ehe dieser wegfuhr. Der Täter entkam zunächst.

Der Verdächtige und sein ebenfalls schon wegen Körperverletzungsdelikten aufgefallenes Opfer waren nach ersten Ermittlungen Anfang Dezember bereits einmal aneinandergeraten. Damals hatte der nun inhaftierte Jugendliche einen Schnitt über dem Auge sowie eine ausgekugelte Schulter davongetragen.