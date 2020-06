Der Bau der neuen Sport- und Schwimmhalle auf dem Gräfelfinger Schulcampus in das Wäldchen an der Adalbert-Stifter-Straße zwingt die Gemeinde, Ausgleichsflächen auszuweisen, die den Eingriff in die Natur kompensieren sollen. Jetzt hat der Bauausschuss die Verwaltung damit beauftragt, mit einem Landschaftsarchitekten ein Freiraumkonzept zu erarbeiten und noch mehr Flächen zu schaffen als gesetzlich vorgegeben.

Der Beschluss geht auf einen Antrag der Interessengemeinschaft Gartenstadt Gräfelfing (IGG) zurück. Der Ausschuss sprach sich einstimmig dafür aus, nach Abriss der jetzigen alten Sport- und Schwimmhalle auf den frei werdenden Flächen und auf weiteren Arealen des Campus ökologische Aufwertungsmaßnahmen vorzunehmen. Ferner soll gemäß Antrag das Wäldchen in unmittelbarer Nachbarschaft der neuen Halle durch weitere Bepflanzungen aufgewertet werden. Alle Ausgleichsflächen sind zudem nach bestmöglichem Standard zu gestalten.

Anette Kitzmann-Waterloo (SPD) brachte die Idee ein, aus der Gestaltung der Ausgleichsflächen ein Schulprojekt zu machen. Ulrike Tuchnitz (Grüne/Unabhängige Liste), die von Beruf Landschaftsarchitektin ist, betonte, dass sich das Wäldchen sehr zum Positiven gewandelt habe, es gebe viel jungen Aufwuchs, dichtere und locker bepflanzte Bereiche. Sie plädierte dafür, hier gar nicht einzugreifen.

Der Standort der neuen Sporthalle samt Schwimmbad hat in der Vergangenheit im Gemeinderat immer wieder zu kontroversen Diskussionen geführt, insbesondere die Grünen/Unabhängige Liste favorisieren einen anderen Standort der Halle, um den Wald unbeschadet zu lassen. Die Mehrheit des Gemeinderats ließ sich aber bisher nicht umstimmen.