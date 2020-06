Das corona-bedingte Gebot, Abstand im öffentlichen Raum zu halten, ist in der zuweilen engen Gräfelfinger Bahnhofstraße nur bedingt einzuhalten. Durch Gastronomiebestuhlung, Werbe- und Radlständer sowie Blumenkübel ergeben sich auf den Gehsteigen oft Engpässe, Fußgänger müssen dann Slalom laufen. Jetzt hat der Bauausschuss einem Antrag der Grünen/Unabhängige Liste mehrheitlich zugestimmt, Engpässe durch die Verwaltung beseitigen zu lassen.

Auch der gelbe Streifen auf dem Gehweg in der Bahnhofstraße, den Radfahrer nutzen können, verursacht an manchen Stellen Engpässe, an Ampeln kommt es mitunter zu Wartezeiten von Fußgängern, die dann möglicherweise dicht an dicht stehen. Bürger sollten dort überall genug Platz haben, um sich ausweichen zu können, heißt es im Antrag. Um Platz zu schaffen, schlagen die Grünen/Unabhängige Liste vor, unter anderem Parkplätze für Autos zu sperren und als Abstellflächen für Fahrräder freizugeben, um Freiraum für Fußgänger auf dem Gehweg zu schaffen. Außerdem könnten zusätzliche Aufstellflächen an Kreuzungen durch Halteverbote gewonnen werden. Zudem sollten Blumenkübel und Werbeanlagen entfernt werden. Marion Appelmann (CSU) lehnte den Antrag strikt ab. Es sei nicht Aufgabe der Verwaltung, für Abstand zu sorgen. Die Bürger seien selbst dafür verantwortlich. Auch Günter Roll (Bürgerverein Gräfelfing-Lochham) plädierte für gegenseitige Rücksichtnahme. Wie die Verwaltung den Beschluss umsetzen wird, ist noch offen.