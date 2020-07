Die Pandemie hat auch das Bauwesen erfasst. Beim Neubau des Kindergartens an der Steinkirchner Straße in Gräfelfing fließen die neuen Hygienevorschriften in die Architektenplanung ein. So verzichtet man in den Kindertoiletten auf einige Trennwände und Türen, um die Flächen zu reduzieren, die die Kinder anfassen könnten. Der Gemeinderat stimmte der Entwurfsplanung zu. Bezugsfertig soll der Kindergarten im September 2021 sein. Der alte, 2001 errichtete Containerbau musste wegen eines Wasserschadens abgerissen werden. Der Gemeinderat hat sich für einen hochwertigeren Ersatzbau entschieden. Der Entwurf sieht eine Holzständerbauweise vor, eine Holzfassade, ein begrüntes Dach und eine Photovoltaikanlage. Der Haupteingang für die beiden Kindergartengruppen, die dort unterkommen sollen, wird von der Bogenstraße an die Steinkirchner Straße verlegt, so dass die Kinder einen direkten Gartenzugang haben. Die Grundfläche ist jetzt etwas größer als beim alten Kindergarten. "Die Flächenanforderungen haben sich inzwischen erhöht", erklärte Stefan Schädle vom Bauamt. Zudem benötigt die hochwertigere Konstruktion mehr Platz. Die Kosten belaufen sich auf rund 2,5 Millionen Euro.