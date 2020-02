Die drei Gräfelfinger Schulen und die Gemeindeverwaltung erhalten hochleistungsfähiges Internet. Der Hauptausschuss stimmte vor Kurzem für eine Investition in Glasfaseranschlüsse in Höhe von rund 350 000 Euro, der Freistaat Bayern wird etwa die Hälfte der Summe, rund 170 000 Euro, als Zuschuss gewähren. Als Erstes, so hieß es, sollen möglichst noch in diesem Sommer die Schulen angeschlossen werden.

Mit dieser Maßnahme wolle sich die Gemeinde Gräfelfing zukunftsfähig aufstellen, sagte Roland Strecker vom Bauamt. Da zu erwarten sei, dass die Preise für Breitbandanschlüsse künftig deutlich steigen werden, wolle die Gemeinde die Investition jetzt vornehmen. Über Glasfaserkabel können große Datenmengen verarbeitet werden, die in privaten Haushalten so in der Regel nicht anfallen.