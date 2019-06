11. Juni 2019, 21:54 Uhr Gräfelfing Freies Parken in der Bürgerhaus-Tiefgarage

Parken ohne Zeitlimit ist in der Tiefgarage des Bürgerhauses im Juni möglich. Durch Straßenbauarbeiten in der Rottenbucher Straße sind derzeit viele Parkplätze nicht zu nutzen. Die nahe gelegene Tiefgarage soll deshalb als Alternative zur Verfügung stehen (Zufahrt über Flurstraße). Das übliche Parkzeitlimit entfällt bis Ende Juni. Das gab Peter Köstler (CSU), Zweiter Bürgermeister, in der Sitzung des Hauptausschusses in der vorigen Woche bekannt. Die Baustelle wird sich jedoch noch wesentlich länger hinziehen. Die Parksituation soll im Juli erneut überprüft werden. Durch die anstehenden Sommerferien rechnet Köstler damit, dass sich die Lage entspannt.