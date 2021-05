E-Bikes sind oft teuer, aber trotzdem beliebt - auch und gerade bei Dieben. Laut Polizei haben im Zeitraum zwischen Donnerstag, 27. Mai, 18 Uhr, und Samstag, 29. Mai, 12 Uhr, ein oder mehrere unbekannte Täter drei E-Bikes aus einer unverschlossenen Garage eines freistehenden Einfamilienhauses an der Grawolfstraße in Gräfelfing gestohlen. Der dadurch verursachte Schaden beläuft sich auf mehr als 14 000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl nehmen die Polizeiinspektion 46 in Planegg, Telefon 089/89925-0, oder jede weitere Polizeiinspektion entgegen.