Die Wolfart Klinik in Gräfelfing ist fast vollständig wieder zu ihrem Normalbetrieb zurückgekehrt. Seit gut vier Wochen gab es keinen Corona-Patienten mehr, sagte Tilmann Götzner, der Geschäftsführer der Klinik auf Anfrage. "Das ist eine deutliche Erleichterung für uns." Der übliche OP-Betrieb kann wieder stattfinden. Die Corona-Station wird aber in reduziertem Umfang beibehalten.

Von 105 Betten werden gemäß der gesetzlichen Vorgaben noch 14 für Corona-Fälle freigehalten, sagte Götzner. Vier komplette Zimmer fungieren als Isolierstation. Zusätzlich werden zehn Betten freigehalten für Patienten, die zu einer geplanten Operation ins Krankenhaus kommen und routinemäßig getestet werden, und für Verdachtsfälle. Bis das Ergebnis eines Abstrichs vorliegt, werden die Patienten in separaten Zimmern untergebracht.

Die vom Klinikum eingerichtete Corona-Station wurde bislang nicht in dem Maße in Anspruch genommen, wie zuerst befürchtet worden war. "In der Spitze hatten wir fünf Corona-Patienten gleichzeitig." Dies sei im April der Fall gewesen. Ansonsten habe es nur Einzelfälle gegeben. Götzner hofft, dass sich die Patienten nun wieder trauen, für anstehende Operationen in die Klinik zu kommen. "Ich würde sagen, her gibt es weniger Ansteckungsgefahr als im Biergarten."