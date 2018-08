24. August 2018, 21:57 Uhr Gräfelfing Alles neu in der Scharnitzer Straße

Die Scharnitzer Straße in Gräfelfing wird vom 17. September an saniert, allerdings nur der nördliche Teil ab der Rottenbucher Straße bis über die Einfahrt zum Schulcampus hinaus. Anwohner müssen in den folgenden rund drei Monaten mit Beeinträchtigungen durch die Baustelle rechnen. Anders als die anderen Straßen, die in Gräfelfing saniert werden, werden die Bordsteine dort nicht abgesenkt, sondern bleiben erhalten. Die Straße ist ein beliebter Schulweg und die Bordsteine sollen mehr Sicherheit garantieren. Bei der Fahrbahn wird nicht nur die Asphaltdecke erneuert, sondern der gesamte Straßenaufbau, erklärte Zweiter Bürgermeister Peter Köstler (CSU). Es gelten neue Anforderungen bei der Entwässerungstechnik wie auch bei den verwendeten Baumaterialien. Im Zuge der Bauarbeiten werden die Straßenbeleuchtungen auf energiesparende LED-Technik umgerüstet. Im Frühjahr wird der südliche Teil der Straße saniert, dort sind dann auch Kanalarbeiten durch den Würmtal-Zweckverband nötig.