Die Polizei verdächtigt einen 16-jährigen Schüler, seit Anfang des Monats vier Brände im Paul-Diehl-Park in Gräfelfing gelegt zu haben. Nachdem am Dienstagabend erneut 1000 Quadratmeter trockenes Gras in Flammen gestanden hatten, habe ein Zeuge den entscheidenden Hinweis gegeben, teilte die Polizei am Freitag mit. Ob der 16-Jährige auch für einen fünften Brand infrage kommen könnte, der am Donnerstag gegen 16.20 Uhr in einem nahegelegenen Wald ausgebrochen war, wird noch geprüft.