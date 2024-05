Anfang April diesen Jahres hat die Australierin Grace Cummings ihr drittes Album veröffentlicht, das heißt, wie eines ihrer Lieder: „Ramona“. Ein Rätseltext mit tausend „changes of the guard“ und einer Ramona, die bedeutungslos ist, bedeutungsschwer, in allen Gedanken zugleich: „It’s just the time to be Ramona“ singt Grace Cummings, während der mächtige Song, dessen Hintergrund ausgemalt wird, von den modifizierten Tönen eines Cellos, langsam untergeht. Ein Kostüm, eine Maske, das sei diese Ramona für sie, sagt Cummings.

Wer die Stimme von Grace Cummings hört, das vereinnahmende dunkle Timbre, in Momenten das herb-bittere Kratzen und die Fähigkeit, so sanft im Flug über den Dingen zu gleiten, der ahnt, was diese Künstlerin an einer Rätselfrau wie Ramona fasziniert. 2019 hörte die Szene ihrer Heimatstadt Melbourne Cummings Debütalbum „Refuge Cove“. Der Nachfolger „Storm Queen“ wurde 2022 dann auch bei uns beachtet. Elf wuchtige Songs, die in minimalistischen Arrangements ganz auf das Wunder dieser Stimme setzten, die noch hinausgeht über den Neo-Cinemascope-Sound von Lana del Rey.

Als sie in „Up in Flames“ Notre Dame brennen sah, da hörte man, dass sie antrat, als Dichterin die Welt zu überschreiben: „It’s winter now and I feel like Robert Frost“. Grace Cummings macht das mit einer Selbstverständlichkeit, der man keinen Größenwahn unterstellen kann, eher ein poetisches Sendungsbewusstsein, das sich nicht zufällig ein wenig an Bob Dylan orientiert. Im weiteren Verlauf kommt es neben vielen wunderlichen Momenten noch zu einem berückenden Fiddlesolo in „Freak“ und endlich in „Fly a Kite“ zum Einsatz des Theremins, eines Instruments, das nicht von dieser Welt klingt, weil es, bestehend aus Antennen und Schwingkreisen, physisch nie fassbar existiert hat.

„Ramona“ ist da als Album auf den ersten Blick viel irdischer. Produzent war Jonathan Wilson, der beispielsweise auch Angel Olson auf „Big Time“ 2022 zu einem Sound von sakral-countryesker Retro-Größe geholfen hat. Aufgenommen haben sie in Topanga in Wilsons Studio in Kalifornien. Wilson spielt selbst mehrere Instrumente, Harfenistin Mary Lattimore ist neben vielen anderen dabei und für die Streicherarrangements Drew Erickson, der auch schon mit Lana del Rey gearbeitet hat.

Mit der ersten Nummer „Something Going ’Round“ ist unüberhörbar: Dieses Album will die größtmögliche musikalische Wucht. Pauken, Backgroundchor, Orgel, Bläser und ein ganzes Streichorchester ergänzend zum Bandinstrumentarium. Das dies alles nicht zur pompösen Schmierigkeit wird, sondern tatsächlich transparent erhaben klingt, ist Teil der Kunst.

Man muss sich ausgehend vom Vorgängeralbum ein Weilchen annähern an diese Opulenz, und darf dann staunen, wie schwerelos Grace Cummings Stimme auch in dieser gravitätischen Umgebung wirkt. Als Sängerin wird sie zur Seherin, zum Orakel: „I’m Getting Married To The War“. Die Welt – in ihren Songs gehört sie ihr: Sie ist ein Cowboy, singt sie. Und sie reitet und reitet, mit ihrer Vorstellung vom Himmel und einer Pistole an ihrer Seite. Grace Cummings macht keine Gefangenen.

Grace Cummings, Montag, 3. Juni, 20 Uhr, Import Export, Schwere-Reiter-Straße 2h