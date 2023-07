Von Florian Welle, Nürnberg

Goyo Montero steht seit der Saison 2008/2009 als Ballettdirektor und Chefchoreograf der Nürnberger Tanzsparte vor und hat seitdem das geschaffen, was man längst als "Nürnberger Ballettwunder" bezeichnet. Nach seiner Tänzer-Karriere, unter anderem als Erster Solist an der Deutschen Oper Berlin, hat der kleingewachsene Spanier die mittelfränkische Metropole mit seiner ureigenen Handschrift, der er immer neue Facetten hinzufügt, zu einer der führenden Tanzadressen Deutschlands gemacht. Dafür verlieh ihm das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst jetzt die Auszeichnung "Pro Meritis Scientiae et Litterarum".