Als Corona die Pop-Kultur weitgehend lahmlegte, impfte Michael Kröger das Album noch mit dem Instrumental "Virus is a language from outer space" (ein Spiel mit dem Titel von Laurie Anderson). Ansonsten war er froh, dass er das Material "aus der Flohmarktkiste der Pop-Geschichte" (Selbsteinschätzung) für die selbstbetitelte Platte seiner Band Goya Royal schon im Kasten hatte. Er durfte wahrlich zufrieden sein: Diesmal hatten die Münchner Szene-Lieblinge das meiste zusammen eingespielt, Gitarren, Bass, Ukulele, Keyboard, Schlagzeug, was besonders schön groovt wie live, sich reibt und umschmeichelt, ohne den Do-it-Yourself-Charme zu verlieren. So bringt die Band die Gedankengänge des hauptberuflichen Sozialpädagogen Kröger herrlich zum Tänzeln. Sie machen aus seiner ironischen Paranoia vor der Datensammelwut des Systems ein flottes Beat-Stück ("Algorithmus") und "Ungeheuer" zu einem Anti-Bendzko-Hit: "Warum soll gerade ich verzichten? Ich muss eben noch die Welt vernichten." Und wozu sind "Freunde" da? Um mit ihrer ungebetenen Ratgeberei abzurechnen. Ein bisschen Distanz tut manchmal auch gut.

Goya Royal, "Goya Royal" (Junkfood)