Lokalrunde:Eine Sterneköchin verlässt die Stadt

Von Franz Kotteder

München verliert erneut eine Sterneköchin: Virginie Protat, 32, die Küchenchefin des Tantris DNA, wird in Kürze das Haus verlassen. Das bestätigte jetzt eine Pressesprecherin des Schwabinger Sternelokals der SZ. Die Französin Protat hatte nach der Generalsanierung des legendären Gourmetrestaurants im Herbst 2021 die Leitung des Restaurantbereichs übernommen, der sich der Neuinterpretation klassischer Gerichte des Tantris' widmet. Schon wenige Monate später wurde sie mit einem Stern im Guide Michelin ausgezeichnet. Nach knapp zwei Jahren verlässt sie nun das Tantris wieder, wohin sie wechselt, ist noch nicht bekannt.

Damit verliert die Stadt nach Maike Menzel, die 2018 einen Stern im Restaurant Schwarzreiter des Hotels Vier Jahreszeiten erkochte und nach ihrer Elternzeit 2021 nicht dorthin zurückkehrte, erneut eine weibliche Spitzenköchin. Es bleibt: Sigi Schelling, ehemals Sous-Chefin im Tantris, sie hat mit ihrem neuen Restaurant Werneckhof ebenfalls einen Michelin-Stern. Ihr Lokal ist besonders bei Freunden der früheren Tantris-Küche sehr beliebt. Und dann ist da noch Nathalie Leblond vom Les Deux. Sie teilt sich einen Stern mit ihrem Kollegen Gregor Goncharov.

Im Tantris übernimmt jetzt Benjamin Chmura, 34, vom Gourmetrestaurant, das zwei Sterne hat, auch das Tantris DNA als Küchenchef. Überhaupt soll in der Küche des Tantris viel Fluktuation herrschen, dafür ist es trotz der unbestreitbar hohen Qualität wesentlich einfacher als vor der Sanierung, im Restaurant einen Tisch zu bekommen. Wohl auch deshalb bietet das Tantris jetzt auch besondere Erlebnisse an, etwa das Dîner au Passe, also ein Abendessen am Küchenpass, wo man einen exklusiven Blick in die Küche hat. Es gibt eine Führung durchs ganze Haus, ein besonderes Menü, Wein und Cocktails für eine kleine Gruppe von bis zu sechs Personen (Dîner au Passe im Tantris, Johann-Fichte-Straße 7, buchbar für 4-6 Personen, pro Person 750 Euro, mittwochs und donnerstags 18.30-0 Uhr, Telefon 361 65 90, www.tantris.de).

Es gibt übrigens Sterneköche, die sagen: Den höchsten Genuss bietet doch das Butterbrot. Die Basis dafür kann man in der kommenden Woche von Dienstag an auf dem Viktualienmarkt genauer erkunden. Dort findet nämlich zum fünften Mal der Münchner Brotmarkt statt. Elf verschiedene Innungsbäcker stellen dabei ihre Spezialitäten vor. Und im Bäckman-Bus können Vorschul- und Grundschulkinder gemeinsam mit Bäckern Brot und Semmeln selber backen (Münchner Brotmarkt, Dienstag bis Samstag, 23. bis 27. Mai, täglich 10-18 Uhr, www.brotmarkt.com).