Eine Auswahl von Gottesdiensten und Kirchenkonzerten in München an Silvester und Neujahr. Für die Gottesdienste gelten die jeweils aktuellen Hygieneregeln, das Tragen einer FFP2-Maske wird empfohlen.

Katholische Kirchen

An Silvester laden Kardinal Reinhard Marx und Weihbischof Bernhard Haßlberger im Liebfrauendom um 17 Uhr zu einer Jahresschlussandacht mit Silvesterpredigt, begleitet von Dombläsern und Orgel; um 18 Uhr feiert Dompfarrer Monsignore Klaus Peter Franzl eine Heilige Messe. In St. Bonifaz feiern die Benediktiner um 17 Uhr eine Jahresschlussandacht mit Werken für Posaune und Orgel. In St. Joseph beginnt um 17 Uhr ein Jahresschlussgottesdienst; um 19.30 Uhr erklingt beim Silvesterkonzert festliche Musik für Blechbläserquartett, Pauken und Orgel.

St. Ludwig lädt um 17 Uhr ein zu einem Gottesdienst zum Jahresschluss, der Chor trägt Werke von Felix Mendelssohn, Max Reger, Joseph Rheinberger und weiteren vor. Um 21 Uhr präsentiert Organist Stephan Heuberger ein Orgelkonzert zum Jahresschluss. In St. Peter beginnt um 10 Uhr eine Heilige Messe; um 17 Uhr findet eine Jahresschlussandacht mit festlicher Musik für Blechbläser, Pauken und Gemeinde statt. In St. Kajetan sind Gläubige um 16 Uhr eingeladen zu einer Jahresschlussandacht mit Musik von Johann Sebastian Bach für Solisten, Chor und Orchester. Um 17.30 Uhr beginnt eine Vorabendmesse.

Um 12.30 Uhr laden die Jesuiten zu einem Impuls mit Orgelspiel nach St. Michael unter dem Titel "Atempause". Um 17 Uhr hält Kardinal Reinhard Marx die Jahresschlussandacht mit Predigt. Um 18 Uhr feiert Benedikt Lautenbacher SJ eine Jahresschlussmesse (anschließend Anbetung bis Mitternacht und Segen zum neuen Jahr). In der Bürgersaalkirche in der Fußgängerzone beginnt um 11.15 Uhr ein Rosenkranz, um 12 Uhr eine Heilige Messe. In Maria Heimsuchung im Westend kommt die Gemeinde um 15.30 Uhr zu einem ökumenischen Jahresschlussgottesdienst zusammen.

Um 17 Uhr läuten die Glocken von St. Rupert zum Gottesdienst für den Pfarrverband. In der Heilig-Geist-Kirche findet um 17 Uhr der Jahresschlussgottesdienst statt. Um 20 Uhr beginnt ein Silvesterkonzert mit Musik von Bach, Händel und Albinoni für Orgel und Trompete. Im Pfarrverband Altschwabing begeht die Pfarrei St. Sylvester ihr Patrozinium mit einem Festgottesdienst um 17 Uhr, Chor und Orchester lassen die "Missa in B-Dur" von Johann Ernst Eberlin erklingen. St. Anna im Lehel feiert um 18 Uhr eine Heilige Messe zum Jahresschluss; um 23.45 Uhr versammeln sich Gläubige zum Jahresübergang in der Kirche.

Am Neujahrstag, 1. Januar, zelebriert Kardinal Reinhard Marx im Liebfrauendom um 12 Uhr eine Bischofsmesse mit Aussetzung des Allerheiligsten; um 17.15 Uhr feiert er eine Pontifikalvesper mit eucharistischem Segen, begleitet von der Männerschola der Jungen Domkantorei. Um 18 Uhr lädt Dompfarrer Monsignore Klaus Peter Franzl zu einem Festgottesdienst zu Neujahr, musikalisch gestaltet von Solisten der Capella Cathedralis und den Renaissance-Dombläsern unter Leitung von Domkapellmeisterin Lucia Hilz.

In St. Bonifaz feiern die Benediktiner um 11.15 Uhr ein Pfarr- und Konventamt; um 18.15 Uhr beginnt eine Vesper, die auch im Livestream zu verfolgen ist. Um 19 Uhr läuten die Glocken von St. Bonifaz zur Abendmesse. St. Ludwig lädt um 10 Uhr ein zu einem Gottesdienst an Neujahr. Um 11.30 Uhr ist Heilige Messe, es predigt Pater Kern SJ; um 19 Uhr ist Abendmesse. In der Asamkirche beginnt um 10 Uhr ein Heiliges Amt. In St. Peter ist um 17.15 Uhr Gelegenheit zum gemeinsamen Rosenkranzbeten. In St. Kajetan laden die Dominikaner um 10.30 Uhr ein zu einem lateinischen Hochamt mit der Vokalkapelle anlässlich des Hochfests der Gottesmutter Maria an Neujahr. Pater Yury Shenda predigt zum Thema "Ein neuer Anfang", dazu erklingt Musik; um 12 Uhr beginnt eine Heilige Messe, um 18.30 Uhr eine Abendmesse mit Orgelmusik.

In St. Michael feiern die Jesuiten um 10 Uhr ein Hochamt am Neujahrstag, Soli, Chor und Orchester von St. Michael lassen Wolfgang Amadeus Mozarts "Krönungsmesse" erschallen. Um 18 Uhr lädt Pater Andreas Batlogg SJ zur Abendmesse ein. In der Bürgersaalkirche beginnt um 11.30 Uhr ein Festgottesdienst mit Musik von Jean-Joseph Mouret und Nicolas Lemmens ; um 15 Uhr sind Interessierte eingeladen zu einem Gebet für den Frieden mit der Gemeinschaft Sant' Egidio. Um 17 Uhr feiert die Marianische Männerkongregation eine Christkindlandacht in der Oberkirche.

Um 18.15 Uhr findet eine Heilige Messe in italienischer Sprache statt. In St. Paul im Westend erklingt in der Heiligen Messe um 11 Uhr weihnachtliche Orgelmusik von Johann Sebastian Bach und Johann Ludwig Krebs. Um 19 Uhr beginnt ein Gottesdienst für Trauernde. Um 20.15 Uhr ist wieder "Tat-Ort-Zeit-Andacht", diese Woche unter dem Titel "Nacktwerdung (4); Nackter als nackt" um das beiseite geschobene "Fest der Beschneidung" am Neujahrstag. Der Neujahrsgottesdienst für den Pfarrverband Westend findet heuer um 17.30 Uhr in St. Benedikt statt. In St. Anna im Lehel beginnt um 8.30 Uhr eine Heilige Messe in der Klosterkirche; um 19 Uhr feiert die Gemeinde Abendmesse in der Kirche St. Anna.

Evangelische Kirchen

An Silvester lädt Pfarrer Norbert Roth um 18 Uhr zu einem Jahresschlussgottesdienst mit Beichte in St. Matthäus ein, der Gottesdienst wird zudem unter www.stmatthaeus.de übertragen. In St. Lukas beginnt um 17 Uhr ein Silvestergottesdienst mit Beichte und Segnung mit Pfarrer Steve Kennedy Henkel. In der Himmelfahrtskirche Pasing findet zur gleichen Zeit ein Gottesdienst mit Pfarrerin Christine Drini und dem Bläserensemble der Kirche statt. Ebenfalls um 17 Uhr laden Pfarrer Stefan Ammon in die Gustav-Adolf-Kirche und Diakonin Alicia Edle von Hayek in die Reformations-Gedächtnis-Kirche zu Gottesdiensten mit Posaunenchor ein.

Pfarrerin Christine Glaser predigt um 17 Uhr in einem Familiengottesdienst in der Gethsemanekirche. In St. Markus beginnt um 17 Uhr ein Gottesdienst mit besinnlicher und festlicher Orgelmusik mit Vikar Matthias Kauffmann. Gottesdienste mit Beichte finden um 17 Uhr in der Lutherkirche mit Pfarrer Micha Boerschmann und in der Paul-Gerhardt-Kirche mit Pfarrerin Lidia Rabenstein statt. Um 18 Uhr laden Pfarrerin Stefanie Wist in die Christuskirche und Pfarrerin Antonia Janßen in die Andreaskirche zu Gottesdiensten mit Beichte ein. Dekanin Claudia Häfner predigt um 17 Uhr in einem Gottesdienst in der Bethlehemskirche.

Zur gleichen Zeit beginnen Gottesdienste in der Erlöserkirche mit Pfarrer Markus Hepp, in der Kreuzkirche mit Pfarrerin Elke Schwab, in der Dreieinigkeitskirche mit Pfarrer Felix Leibrock und in der Heilig-Geist-Kirche mit Prädikantin Maria-Jolanda Boselli. Ebenfalls um 17 Uhr finden Gottesdienste in St. Paulus mit Pfarrerin Susanne Trimborn, in der Emmauskirche mit Pfarrer Andreas Lay, in der Friedenskirche mit Pfarrer Johannes Lohscheidt und in der Jesajakirche mit Pfarrerin Silke Höhne statt.

Zudem laden um 17 Uhr zu Gottesdiensten ein: Pfarrer Sebastian Degkwitz in die Jubilatekirche, Pfarrerin Regina Hallmann in die Petruskirche und Pfarrer Hermann Bethke in die Stephanuskirche. Weitere Gottesdienste beginnen um 17 Uhr in der Nikodemuskirche mit Pfarrer Philipp Gmelin, in der Dankeskirche mit Pfarrerin Anne Bickhardt, in der Carolinenkirche mit Pfarrer Matthias Dörrich und in der Korneliuskirche mit Pfarrer Roman Breitwieser.

Um 18 Uhr finden Gottesdienste in der Nazarethkirche mit Pfarrerin Christine Heilmeier, in der Lätare-Kirche mit Pfarrer Klaus Gruzlewski und in der Passionskirche mit Pfarrer i. R. Wilhelm Grillenberger statt. Pfarrerin Stephanie Höhner predigt um 18.30 Uhr in einem Gottesdienst in der Auferstehungskirche.

Am Neujahrstag, 1. Januar, beginnt mit Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm um 10 Uhr in St. Matthäus ein Festgottesdienst zum neuen Jahr, der Gottesdienst wird zudem unter www.stmatthaeus.de übertragen. In St. Markus findet um 17 Uhr ein Gottesdienst mit Orgel und Trompete mit Stadtdekan Bernhard Liess statt. Pfarrerin Yvonne Renner lädt um 17 Uhr zu einem Gottesdienst mit Möglichkeit zur Einzelsegnung in die Friedenskirche ein.

Weitere Segnungsgottesdienste beginnen um 11 Uhr in der Kapernaumkirche mit Pfarrer Ulrich Leser-von Kietzell, um 17 Uhr in der Himmelfahrtskirche Pasing mit Pfarrerin Christine Drini und um 18 Uhr in der Immanuelkirche mit Pfarrerin Christine Heilmeier. Pfarrerin Christine Glaser predigt um 11 Uhr in einem Gottesdienst in der Gethsemanekirche und um 17 Uhr in einem Kantatengottesdienst in der Himmelfahrtskirche Sendling.

Um 10 Uhr finden Gottesdienste in St. Johannes mit Pfarrerin Martina Hirschsteiner, in der Auferstehungskirche mit Pfarrerin Eszter Huszar-Kalit und in der Paul-Gerhardt-Kirche mit Pfarrer Christian Wolfram statt. In St. Lukas beginnt um 11 Uhr ein Gottesdienst mit Pfarrerin Bettina-Maria Minth. Pfarrer i. R. Kurt Bordon lädt um 10.30 Uhr zu einem gemeinsamen Gottesdienst mit den Gemeinden der Petruskirche, Andreaskirche und der Jakobuskirche in die Apostelkirche ein.

Pfarrerin Annette Steck predigt um 19 Uhr in einem Gottesdienst in der Erlöserkirche. Um 17 Uhr beginnen Gottesdienste in der Lutherkirche mit Pfarrerin Simone Rink, in der Heilig-Geist-Kirche mit Pfarrer Bernhard Götz, in der Dreieinigkeitskirche mit Pfarrer i. R. Götz von Egloffstein und in der Stephanuskirche mit Pfarrer Hermann Bethke. Weitere Gottesdienste finden um 17 Uhr in St. Paulus mit Lektorin Ute Lohse, in der Rogatekirche mit Pfarrerin Verena Übler, in der Gustav-Adolf-Kirche mit Prädikant Fritz Hespelt und in der Philippuskirche mit Pfarrerin Simone Rink statt.

Zudem laden um 17 Uhr zu Gottesdiensten ein: Pfarrer Roman Breitwieser in die Korneliuskirche, Pfarrer i. R. Peter Frör in die Simeonskirche und Prädikant Walter Merk in die Bethlehemskirche. Mit Pfarrer Paul Streidl beginnt um 18 Uhr ein Gottesdienst in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche.