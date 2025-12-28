Feierliche Gottesdienste, Andachten, Chöre und Momente zum Innehalten, mitunter in Kombination mit festlicher Musik – so präsentieren die großen christlichen Konfessionen ihr Programm zum Jahreswechsel. Eine Auswahl von Gottesdiensten und Veranstaltungen an Silvester und Neujahr.

Katholische Kirche

Zum Jahresabschluss an Silvester erklingen um 17 Uhr Kantorengesänge, Bläser- und Orgelmusik bei der feierlichen Bischofsmesse im Liebfrauendom mit Dompropst Wolfgang Bischof. Die Jahresschlussandacht mit Kardinal Reinhard Marx um 16 Uhr in St. Michael wird musikalisch umrahmt von Soli, Chor und Orchester mit Peter Kofler an der Orgel. Nach der Jahresschlussmesse mit Pater Martin Stark SJ um 18 Uhr gibt es eine Anbetung bis Mitternacht und einen Segen zum neuen Jahr.

St. Bonifaz lädt um 17 Uhr zur Jahresschlussandacht, musikalisch gestaltet mit Werken für Trompete und Orgel. In der Bürgersaalkirche beginnt um 12 Uhr eine Heilige Messe mit Kurzpredigt. Die Heilig-Geist-Kirche lädt um 20 Uhr sowie um 22 Uhr zu Silvesterkonzerten mit Musik von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel und Tomaso Albinoni für Orgel und Trompete. St. Maximilian bittet um 18 Uhr zur Heiligen Messe in der Nazarethkirche und zum anschließenden Silvesterkonzert mit dem Chor von St. Maximilian.

Bei der Jahresschlussandacht mit der Neuen Vokalkapelle in St. Kajetan um 16 Uhr predigt Pater Johannes Zabel OP. Es wird die Kantate „Herz und Tat und Mund und Leben“ für Solisten, Chor und Orchester von Johann Sebastian Bach erklingen. St. Peter lädt um 10 Uhr zur Heiligen Messe. Beim Hochamt zum Jahresschluss um 17 Uhr in St. Ludwig predigt Christof Breitsameter. St. Anna lädt um 7.30 Uhr zur Heiligen Messe in der Klosterkirche, um 9 Uhr gibt es eine Beichtgelegenheit (bitte an der Klosterpforte melden).

Beim Festgottesdienst zum Patrozinium in St. Sylvester um 17 Uhr lassen das Vokal- und Streicherensemble Giovanni Alberto Ristoris „Missa brevis in C-Dur“ erklingen. In St. Ursula beginnt um 17 Uhr eine Jahresschlussandacht mit Orgelnachspiel. Beim Jahresschlussgottesdienst um 17 Uhr in St. Joseph predigt Pfarrer Wendelin Lechner. Um 19.30 Uhr beginnt dort ein Silvesterkonzert mit Blechbläserquartett und Orgel. In St. Andreas beginnt um 17 Uhr ein Jahresschlussgottesdienst. Herz Jesu lädt um 17 Uhr zur Andacht zum Jahresschluss mit festlicher Instrumentalmusik für Trompete und Orgel.

An Neujahr sind um 12 Uhr Kantorengesänge und Orgelmusik bei der Bischofsmesse mit Aussetzung des Allerheiligsten im Liebfrauendom mit Kardinal Reinhard Marx zu hören. Die Pontifikalvesper mit Kardinal Marx um 17 Uhr wird musikalisch umrahmt mit mehrstimmigen Vespergesängen der Frauenschola der Dommusik. Beim Festgottesdienst um 18 Uhr mit Domdekan Lorenz Wolf lassen die Capella Cathedralis und die Renaissance-Dombläser Tomás Luis de Victorias „Missa ,Ave maris stella‘“ erklingen.

St. Michael lädt um 12.30 Uhr zu dem Format „Atem.Pause“ mit Orgel und Impuls. St. Bonifaz feiert um 11.15 Uhr Pfarr- und Konventmesse. Beim Festgottesdienst in der Bürgersaalkirche um 11.30 Uhr zelebriert Pater Karl Kern SJ. Es werden Werke von Henry Purcell und Pietro Mascagni für Trompete, Sopran und Orgel erklingen. Um 17 Uhr gibt es in der dortigen Oberkirche eine Christkindlandacht.

In der Heilig-Geist-Kirche beginnt um 20 Uhr ein Neujahrskonzert mit Musik von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel und Tomaso Albinoni für Orgel und Trompete. St. Maximilian lädt um 10.30 Uhr zur Heiligen Messe in der Nazarethkirche und um 18 Uhr zur feierlichen Neujahrsvesper in der Korbinianskapelle. In St. Kajetan gibt es um 10.30 Uhr ein lateinisches Hochamt mit der Vokalkapelle. Es predigt Pater Yury Shenda OP zu dem Thema „Am Morgen eines neuen Jahres“. Es werden das Proprium „Salve, sancta parens“ und die „Missa ‚Ne timeas Maria‘“ von Giovanni Gastoldi und „Exsultent caeli“ von Claudio Monteverdi zu hören sein. Eine Heilige Messe mit Orgel beginnt um 18.30 Uhr.

Bei der Heiligen Messe in St. Ludwig um 11.30 Uhr predigt Pater Eberhard von Gemmingen SJ. In St. Anna beginnt um 7.30 Uhr eine Heilige Messe. St. Sylvester feiert um 11 Uhr einen Festgottesdienst zu Neujahr. St. Ursula lädt um 18 Uhr zum Festgottesdienst mit Orgelmusik. Beim Pfarrgottesdienst in St. Joseph um 10 Uhr predigt Pater Eberhard Masch-Zühlsdorff. St. Anton feiert um 17 Uhr einen Neujahrsgottesdienst. Bei der Heiligen Messe zu Neujahr in Herz Jesu erklingt festliche Instrumentalmusik für Trompete und Orgel.

Evangelische Kirche

An Silvester beginnt um 17 Uhr in der Himmelfahrtskirche Pasing eine Andacht zum Thema „Licht für die Welt“ mit dem Bläserensemble der Himmelfahrtskirche und Pfarrerin Christine Drini. Pfarrer Norbert Roth predigt um 17.30 Uhr in einem Gottesdienst in St. Matthäus, der auch unter www.stmatthaeus.de übertragen wird. Pfarrer Helmut Gottschling lädt die Gemeinde St. Lukas um 17 Uhr zu einem Gottesdienst mit Beichte und Segnung in die katholische Kirche St. Jakob am Anger ein.

Zur gleichen Zeit finden in St. Markus mit Pfarrerin Sabine Geyer und in der Dankeskirche mit Pfarrerin Anne Bomblies Gottesdienste mit Gelegenheit zur Einzelsegnung statt. Gottesdienste mit Posaunenchor beginnen um 16 Uhr in der Reformations-Gedächtnis-Kirche mit Pfarrerin Heike Immel und um 17 Uhr in der Gustav-Adolf-Kirche mit Pfarrer Stefan Ammon. In der Paul-Gerhardt-Kirche findet um 17 Uhr ein Gottesdienst mit dem Paul-Gerhardt-Chor und Pfarrerin Lidia Rabenstein statt. Pfarrerin Alexandra Popp lädt um 21 Uhr zu einem Gottesdienst „Wort & Musik“ in die Christuskirche ein.

Ökumenische Gottesdienste beginnen um 17 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche mit Pfarrerin Dagmar Knecht und Uschi Embacher sowie in der Offenbarungskirche mit Pfarrer Felix Breitling und Pfarrer Brian McNeil. Pfarrerin Christine Glaser lädt um 17 Uhr zu einem gemeinsamen Gottesdienst mit der Peace Church in die Philippuskirche ein.

Ebenfalls um 17 Uhr beginnen Gottesdienste in der Erlöserkirche mit Pfarrer Edson Schumacher, in der Kreuzkirche mit Pfarrerin Elke Schwab, in der Dreieinigkeitskirche mit Pfarrer Friedemann Krocker und in der Lutherkirche mit Pfarrer Micha Boerschmann. Weitere Gottesdienste finden um 17 Uhr in der Stephanuskirche mit Pfarrer Rolf Hartmann, in der Nikodemuskirche mit Pfarrer Philipp Gmelin, in der Passionskirche mit Pfarrer Claus-Philipp Zahn und in der Kirche St. Paulus mit Pfarrerin Susanne Trimborn statt.

Zudem laden um 17 Uhr Pfarrer Andreas Lay in den Gemeindesaal der Emmauskirche und Pfarrer Matthias Dörrich in die Bethlehemskirche zu Gottesdiensten ein. Um 17 Uhr beginnen Gottesdienste in der Friedenskirche mit Pfarrerin Yvonne Renner, in der Jubilatekirche mit Pfarrer Olaf Stegmann und in der Apostelkirche mit Pfarrer Michael Meyer zu Hörste. Pfarrerin Heike Immel predigt um 17.30 Uhr in einem Gottesdienst in der Simeonskirche. Um 18 Uhr finden Gottesdienste in der Immanuelkirche mit Pfarrer Markus Rhinow, in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche mit Pfarrer Paul Streidl und in der Andreaskirche mit Pfarrer Johannes Schuster statt.

Zu einem Neujahrsgottesdienst lädt Landesbischof Christian Kopp um 10 Uhr nach St. Matthäus ein, dieser wird auch unter www.stmatthaeus.de übertragen. In der Himmelfahrtskirche Sendling beginnt um 10 Uhr ein Rundfunkgottesdienst zur Jahreslosung „Siehe, ich mache alles neu!“ mit dem Vokalensemble der Himmelfahrtskirche und Pfarrerin Stephanie Höhner, der Gottesdienst wird live im Deutschlandfunk übertragen.

Stadtdekan Bernhard Liess predigt um 17 Uhr in einem Gottesdienst in St. Markus. In der Magdalenenkirche findet mit Pfarrerin Dagmar Knecht um 18 Uhr ein Gottesdienst zur Jahreslosung mit Livemusik der „Ladybugs“ und anschließendem „Katerdinner“ statt. Pfarrer Gereon Sedlmayr lädt um 10 Uhr zu einer Neujahresandacht mit gemeinsamem Frühstück in die Vaterunserkirche ein. Zur gleichen Zeit predigt Pfarrer Lorenz Künneth in einem Gottesdienst in der Paul-Gerhardt-Kirche.

Segnungsgottesdienste finden um 17 Uhr in der Stephanuskirche mit Pfarrer Rolf Hartmann und in der Himmelfahrtskirche Pasing mit Pfarrerin Christiane Emmert statt. Weitere Gottesdienste beginnen um 17 Uhr in der Dreieinigkeitskirche mit Pfarrer i. R. Götz von Egloffstein, in der Philippuskirche mit Pfarrerin Christine Glaser, in der Rogatekirche mit Pfarrer Felix Breitling und in der Stephanuskirche. Ebenfalls um 17 Uhr laden zu Gottesdiensten ein: Pfarrerin Sabine Huber in die Simeonskirche, Pfarrerin Mirjam Sauer in die Friedenskirche, Prädikant Fritz Hespelt in die Gustav-Adolf-Kirche und Prädikantin Brigitte Huber in die Epiphaniaskirche.