Eine Auswahl von Gottesdiensten und Kirchenkonzerten in München zum ersten Adventssonntag, 27. November. Für die Gottesdienste gelten die jeweils aktuellen Hygieneregeln, das Tragen einer FFP2-Maske wird empfohlen.

Katholische Kirchen

Im Liebfrauendom zelebriert Weihbischof Wolfgang Bischof um 10 Uhr den Hauptgottesdienst zum 1. Adventssonntag begleitet von der Capella Cathedralis unter der Leitung von Domkantor Benedikt Celler, die unter anderem die "Missa secunda" von Hans Leo Haßler vorträgt; um 17.15 Uhr feiert Dompfarrer Klaus Peter Franzl mit dem Vokalensemble des Domchors 40 Jahre Domvesper; um 18 Uhr beginnt die Abendmesse im Dom.

In St. Ludwig predigt Diakon Jürgen Jung um 10 Uhr im Pfarrgottesdienst, anschließend werden die Adventskränze gesegnet; die Abendmesse um 19 Uhr gestaltet Universitätsprediger Marc-Aeilko Aris; die Gottesdienste um 10 Uhr und 19 Uhr werden unter www.st-ludwig-muenchen.de auch als Livestream übertragen. In St. Peter versammelt sich die Pfarrgemeinde um 10 Uhr zu einem lateinischen Amt, dazu erklingt die "Missa octo vocum" von Hans Leo Haßler.

In der Asamkirche beginnt um 10 Uhr ein Heiliges Amt. In der Theatinerkirche St. Kajetan läuten um 8.15 Uhr die Kirchenglocken zu einer Heiligen Messe; um 10.30 Uhr feiert P. Christophe Holzer OP ein lateinisches Hochamt mit der Vokalkapelle, die Predigt behandelt das Thema "Der Advent: Vergangenheit und Zukunft = Gegenwart", als Musik erklingen Werke von Josef Gabriel Rheinberger. In St. Michael lädt um 9 Uhr P. Benedikt Lautenbacher SJ zu einem Hochamt mit Adventsmotetten aus der Renaissancezeit ein, präsentiert vom Collegium Monacense St. Michael und Peter Kofler an der Orgel; um 11 Uhr ist Familiengottesdienst mit P. Martin Stark SJ; um 16 Uhr singt die Choralschola von St. Michael in der Vesper zum 1. Advent; um 21 Uhr lädt P. Axel Bödefeld SJ ein zu einer Spätmesse mit Motetten zum Advent, vorgetragen vom Kammerchor St. Michael und Christopher Steinbügl an der Orgel.

In der Bürgersaalkirche in der Fußgängerzone feiert die Marianische Männerkongregation um 9.30 Uhr sowie um 11.30 Uhr eine Heilige Messe; um 16 Uhr ist Gelegenheit zum Besuch einer Messe in englischer Sprache, um 18 Uhr zum Besuch einer Messe in italienischer Sprache. In St. Elisabeth haben hörbehinderte und taube Menschen um 14 Uhr Gelegenheit, eine eigens auf sie zugeschnittene Wort-Gottes-Feier zum Advent mitzufeiern. In Maria Heimsuchung im Westend beginnt um 9 Uhr eine Heilige Messe in deutscher Sprache als spanisch-deutsche Begegnung. In St. Rupert versammeln sich Eltern und Kinder um 10 Uhr zu einem Familiengottesdienst mit Segnung der Adventskränze; um 11 Uhr beginnt ein adventliches Gitarrenkonzert.

In St. Paul erklingt in der Sonntagsmesse um 11 Uhr die "Sonate in G-Moll für Gambe und obligates Cembalo" von Johann Sebastian Bach, vorgetragen von Jost Hecker und Peter Gerhartz; um 20.15 Uhr beginnt die Andacht "Tat Ort Zeit", diese Woche mit der Finissage zur Ausstellung "Verlassenschaften" der Künstlerin Ruth Geiersberger, begleitet von zeitgenössischer Musik.

Evangelische Kirchen

Am ersten Advent beginnt in St. Markus um 11.15 Uhr unter dem Thema "Eine Welt. Ein Klima. Eine Zukunft." der dekanatsweite Eröffnungsgottesdienst der 64. Aktion "Brot für die Welt" mit Stadtdekan Bernhard Liess und Pfarrer Stephan Seidelmann, Dekanatsbeauftragter für "Brot für die Welt". Pfarrerin Christine Glaser lädt um 10 Uhr zu einem Kantatengottesdienst "Nun komm, der Heiden Heiland" in die Himmelfahrtskirche Sendling ein. In der Christuskirche findet zur gleichen Zeit ein Gottesdienst mit dem Gospelchor "Gospel'n'Soul" und Vikarin Rahel Pereira statt. Pfarrerin Elke Wewetzer predigt um 9.30 Uhr in einem Gottesdienst mit dem Posaunenchor St. Markus in der Kreuzkirche. Ebenfalls um 9.30 Uhr beginnt in der Paul-Gerhardt-Kirche ein Gottesdienst mit dem Paul-Gerhardt-Chor und Pfarrer Lorenz Künneth.

Pfarrer i. R. Michael Göpfert lädt um 10 Uhr zu einem Gottesdienst mit dem Posaunenchor der Kirche in die Gustav-Adolf-Kirche ein. Weitere Gottesdienste mit Posaunenchor finden um 10 Uhr in der Friedenskirche mit Pfarrerin Christiane Renner und in der Lätare-Kirche mit Pfarrer Klaus Gruzlewski statt. In der Rogatekirche beginnt um 10 Uhr ein Gottesdienst mit Kirchenchor und Pfarrer Felix Breitling. Dekan Felix Reuter lädt um 10 Uhr zu einem Festgottesdienst zum 60-jährigen Bestehen in die Evangeliumskirche ein. Pfarrer Norbert Roth predigt um 8.30 Uhr und um 10 Uhr in Gottesdiensten in St. Matthäus, der Gottesdienst um 10 Uhr wird auch unter www.stmatthaeus.de übertragen. Um 9.30 Uhr beginnen Familiengottesdienste in der Gethsemanekirche mit Pfarrer Ralf Honig und in St. Paulus mit Pfarrerin Susanne Trimborn.

Weitere Familiengottesdienste finden um 10 Uhr in der Epiphaniaskirche, in der Sophienkirche mit Pfarrerin Ulrike Feher und in der Versöhnungskirche mit Pfarrerin Dorothee Hermann statt. Zudem laden um 10 Uhr zu Familiengottesdiensten ein: Pfarrerin Christine Drini in die Himmelfahrtskirche Pasing, Pfarrer Rolf Wohlfahrt in die Lutherkirche und Pfarrer Roman Breitwieser in die Korneliuskirche. In der Reformations-Gedächtnis-Kirche beginnt um 10.30 Uhr ein Familiengottesdienst. Pfarrerin Dr. Eva Hanke predigt um 11 Uhr in einem Familiengottesdienst in der Kapernaumkirche.

Um 10 Uhr beginnen Gottesdienste in der Auferstehungskirche mit Pfarrer Bernd Berger, in der Bethlehemskirche mit Pfarrer Michael Hoffmann, in der Carolinenkirche mit Pfarrer Matthias Dörrich und in der Andreaskirche mit Pfarrer Johannes Schuster. Ebenfalls um 10 Uhr laden zu Gottesdiensten ein: Pfarrer Bernhard Götz in die Olympiakirche, Pfarrer Florian Detzel in die Heilig-Geist-Kirche, Pfarrer i. R. Harald Schmied in die Jesajakirche und Pfarrerin Heike Lüttgens in die Vaterunserkirche.

Pfarrerin Regina Hallmann predigt um 9 Uhr in einem Gottesdienst in der Petruskirche und um 10.30 Uhr in einem Gottesdienst in der Apostelkirche. In der Philippuskirche beginnt um 9.30 Uhr ein Gottesdienst mit Lektorin Sabine Wimmer. Um 10.30 Uhr laden Pfarrer Philipp Gmelin in die Hoffnungskirche und Vikar Yannick Schlote in die Jubilatekirche zu Gottesdiensten ein. Um 11 Uhr finden Gottesdienste in der Stephanuskirche mit Pfarrer Hermann Bethke und in der Passionskirche mit Pfarrer Claus-Philipp Zahn statt. Pfarrerin Christine Heilmeier predigt um 10 Uhr in einem Familiengottesdienst in der Immanuelkirche und um 18 Uhr in einem Gottesdienst in der Nazarethkirche.