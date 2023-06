Goran Bregovic and his Wedding & Funeral Band, also seine Band für Hochzeiten und Beerdigungen, brachten den Dachauer Rathausplatz zum Kochen.

Von Dirk Wagner, Dachau

"Warum spielen wir eigentlich sonst nie vor einer Kirche, in den Sonnenuntergang?", fragte Jen Bender, Sängerin der Berliner Formation Großstadtgeflüster ihre Mitstreiter voller Begeisterung, als sie Samstagabend auf dem Rathausplatz den Dachauer Musiksommer mit einer regelrechten Elektropunk-Party startete. Nicht minder begeistert sang ihr Publikum textsicher die Songs mit, deren Sprachwitz allein schon die verbalisierten Anti-Haltungen der Band in fröhliche Feten-Hits verwandelt. So verschwindet die Sängerin zum Beispiel für einen Urlaub in die "Misanthropen", einige Fans hielten sogar Straßenschilder in die Luft hielten, auf denen der entsprechende Songtitel zu lesen war: "Fickt-Euch-Allee".