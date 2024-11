Die sympathischen Gäste, die er sich am Premierenabend auf die Bühne holt – eine junge Frau und ein junger Mann –, könnten natürlich für sich selbst sprechen. Aber warum sollten sie? Viel witziger ist es, was Mattheis ihnen als „Klappmaulpuppen“ in den Mund legt, wenn sie auf seinen Armdruck hin stumm die Lippen öffnen.

In der Regel werden Magier, die ihre Tricks verraten, „in Zauberhaft genommen“, verrät Mattheis sodann all jenen, die das noch nicht wissen. Was ihn nicht davon abhält, ein Kunststück mit Erscheinen und Verwinden eines kleinen Balls in Zeitlupe vorzuführen, damit auch ja alle im Saal den Trick verstehen und zu Hause nachmachen können. Aber wie das eben so ist mit der Zauberkunst der Manipulation: Wie man einen Ball „palmiert“, also zwischen Daumen und Zeigefinger vor den Augen der Zuschauer verbirgt, steht schon in jedem Zauberkasten für Anfänger. Doch es ist, wie wenn man jemandem ein Klavier samt Noten zur Verfügung stellt: Theoretisches Wissen ist schön, aber ohne konstantes Üben geht es halt trotzdem nicht.

In der Magie des Scheiterns indes ist der Franzose Grégory Lackovic in seiner Paraderolle als Raymond Raymondson großer Meister: Mit ständigen „Und hepp!“-Anfeuerungsrufen kündigt er seine Artistik-Absichten an. Doch egal wie tapfer er in lila Glanzleggins und blankem Oberkörper einen Stuhl umkreist – bei ihm klappt einfach nichts. Selbst ein Kaninchen, das er aus dem Zylinder zaubern will, hängt nur als schlapper Fellhase über den Hutrand.

Quicklebendig hingegen ist ein ganzer Schlag weißer Tauben, die der Ukrainer Vitaly Lukzar mit der Grandezza eines Toreros präsentiert – womit erstmals Tiere auf der Bühne des Gop erscheinen. Wahrlich magisch, wie der elegante Lukzar Gegenstände wandeln lässt: Gerade hatte er noch farbige Stofftücher zwischen den Fingern, da werden sie auch schon zu Stäben – die sich plötzlich in flatterndes Federvieh verwandeln. Dass es den Tauben gut geht, versicherte Hauschef Peter Weil gleich zu Anfang der Show. Und Conférencier Mattheis erklärte zwischendurch, dass auch ein Tierarzt im Saal sitze.

Auch wenn die Magier und Illusionisten den größten Teil der Show bestreiten - ganz ohne Artistik kommt sie nicht aus: Hier die Schleuderbrett-Truppe "Trio Orlov". (Foto: Heike Krämer)

Dem eher poetischen Vogelzauber setzt der Nürnberger Illusionist André Blake sehr handfeste Kunststücke entgegen: Seine Partnerin zersägt er zwar nicht, dafür durchbohrt er sie mit Holzstangen, nachdem er sie zuvor in einen großen Kasten gesperrt hat. Am Ende entsteigt sie diesem anmutig wieder, am Stück und offensichtlich unverletzt. Als sie den Spieß herumdreht und ihn an einem Pfahl in Ketten legt, beweist Blake sich als Entfesselungskünstler, der wie von Geisterhand mit ihr die Positionen tauscht.

Komplett ohne Akrobaten kommt jedoch auch diese Zauber-Revue nicht aus. So testet das Trio Orlov die nur sieben Meter hohe Bühne des Theaters mit komplexen athletischen Flügen vom Schleuderbrett aus. Und am Ende brillieren die Kanadierin Alexanne Plouffe und der Australier James Holt in einer spektakulären Partnerakrobatik, die von Laserstrahlen irrlichternd illuminiert wird. Eine tatsächlich zauberhafte Show, gerade wegen ihrer nostalgischen Note bestens geeignet, um gleich mehrere Generationen leichtfüßig über die Advents- und Weihnachtszeit hinüber ins neue Jahr zu geleiten.

Zauberhaft, bis 12. Januar, Gop, Maximilianstraße 47