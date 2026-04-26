Wer regelmäßig ins Gop-Varieté geht, weiß: Aus Kanada kommen stets eigenwillige und oft sehr sportliche Programme. In der Vergangenheit waren das etwa „Changes“ von Machine de Cirque oder die Sixties-Retro-Show „Bang Bang“. Ähnlich verhält es sich mit der neuen Produktion „Seasons“. Das kündigt sich schon zu Beginn an, wenn die neun Mitglieder der Compagnie Flip Fabrique aus Québec einer großen Übersee-Kiste entsteigen und mit einer gemeinsamen Spring- und Salto-Nummer mächtig Tempo vorlegen.
Neue Gop-Show „Seasons“Mitreißende Artistik im Lauf der Jahreszeiten
Lesezeit: 2 Min.
Wieder ein Coup aus Kanada: In der neuen Show „Seasons“ von Flip Fabrique führt ein Ensemble von multitalentierten Teamplayern durch die vier Jahreszeiten.
Kritik von Barbara Hordych
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