Die neue Gop-Show "Changes" feiert die Veränderung im Leben: Dabei setzt die kanadische Kompanie "Machine de Cirque" das Warten auf artistisch-komödiantische Weise um.

Von Barbara Hordych

Leben ist das, was einem zustößt, während man auf die Erfüllung seiner Hoffnungen und Träume wartet, hat John Lennon einmal gesagt. Das wäre ein schönes Motto für die neue Show "Changes", die jetzt im Münchner Gop Premiere hatte. Hier ist es Bernard (Olivier Lépine), der wartet, sein Lager in einer Telefonzelle auf einem verlassenen Tankstellengelände aufgeschlagen hat. Seit ihrer Trennung vor etlichen Jahren hofft er dort sehnsüchtig auf den Anruf seiner Freundin Nicole - bislang vergeblich.