Spätestens mit dem weltbekannten „Bird Act“ hat man als Zuschauerin den Gipfel der Unglaublichkeiten erklommen: Der Magier Jay Niemi wirft weiße Papierfalter in die Höhe, die sich in lebendige weiße Tauben verwandeln – und von ihm vorsichtig in einen Käfig gesetzt werden. Sodann lässt er bunte Tücher scheinbar aus dem Nichts zwischen seinen Fingern erscheinen – die sich alsdann in einen Kakadu und einen bunt schillernden Papagei verwandeln.

Beide lässt er in den Saal des Gop fliegen, über den Köpfen des Publikums drehen sie eine Runde und kehren zu ihrem Besitzer zurück. „Er ist schon seit zwanzig Jahren bei mir“, sagt der gebürtige Finne Niemi, während er zärtlich über den Kopf des Kakadus streichelt. Was genau ist jetzt die Illusion? Handelte es sich bei den Papierfaltern zu Anfang doch schon um „echte“ Tauben? Oder vermag es der Illusionist, „falsche“ Vögel durch den Saal zu schicken? Einerlei. Das Schöne an der Magie ist hier wie überhaupt, nicht nach dem „Wie“ zu fragen – sondern sich einfach verzaubern zu lassen.

Stets an Niemis Seite ist seine Frau, die Australierin und ehemalige Moulin Rouge-Tänzerin Jade Devine – „wir sind eine Fusion aus dem Norden Skandinaviens mit Down Under“, amüsiert er sich. Gemeinsam führen sie als Gastgeber durch das neue Gop-Programm „Zweifach magisch“, in dem sie ihre Zuschauer auch mit Paar-Illusionen verblüffen. Zugegeben, wenn Niemi seine Frau in zwei Teile zerlegt, hat man diesen Jahrmarkt-Klassiker als „Zersägte Jungfrau“ in Abwandlungen so oder auch schon anders häufiger gesehen. Aber wie es ihm gelingt, nachdem er sie wieder „zusammengesetzt“ hat, sie zwischen den Gästen an einem der Tische auftauchen zu lassen, wird wohl beider Geheimnis bleiben.

Dazu ist Jade Devine weitaus mehr als nur die Assistentin ihres Mannes: Ihr Können als Zauberkünstlerin demonstriert sie, als sie sich drei junge Frauen auf die Bühne holt. Dort drapiert sie die eine in Rückenlage auf einem Tisch, die beiden anderen stützen Kopf beziehungsweise Füße mit den Händen ab. Als sie die Liegende dann zum Schweben bringt, können selbst die Freundinnen ihren Körper an den Enden loslassen.

Das Duo Shum zeigt seine Darbietung im Cyr Wheel zu zweit – eine Rarität. (Foto: Anna Karina Ruether)

Neben den perfekten Illusionen bleibt aber genug Raum für Künstler und Künstlerinnen, die mit artistischen Höhepunkten glänzen. Da ist das Duo Shum, das eine innig-harmonische Performance im Cyr Wheel vollführt, eine Rarität, wird das schwere Gerät doch sonst fast immer nur von einem Künstler allein bewegt. Sehr charmant präsentiert die Cirque du Soleil-erfahrene Künstlerin Katheryna Nikiforova ihre Bouncing-Jonglage, bei der sie immer mehr Tennisbälle rhythmisch perfekt nach unten statt nach oben zur Musik tanzen lässt.

Alexandr Batuev hegte bis zu einer Knieverletzung eigentlich den Traum, Stuntman in Hollywood zu werden. Danach verlegte er sich auf das Fach der „Kontorsion“, ist als Verbiegekünstler so erfolgreich, dass er bereits auf dem Circusfestival von Monte Carlo ausgezeichnet wurde. Auf der Bühne verknotet er seine Glieder derart, dass die einen nicht hinsehen – und die anderen vor Begeisterung nicht wegsehen können.

Als artistische Lieblingsnummer des Publikums erweist sich die Hand-in-Hand-Akrobatik von Maxim Korotin und Nickolay Makiyev, die früher dem kasachischen Turn-Nationalteam angehörten. (Foto: Anna Karina Ruether)

Als artistische Lieblingsnummer der Show (Regie: Aleks Uvarov) erweist sich dann aber, rein an der Lautstärke des Applauses gemessen, die Hand-auf-Hand-Akrobatik des Duos Korotin & Makiyev. In Kasachstan gehörten die Turner zum Nationalteam, hier im Gop zeigen die beiden Männer eine hochästhetische Darbietung, die mit Präzision und Eleganz die immense Kraftanstrengung dahinter – beinahe – vergessen lässt. Auch das ist eine Art der Magie.

Zweifach magisch, bis 12. Oktober, Gop, Maximilianstraße 47