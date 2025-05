Flugs dengelt es von Anfang an durchs Varieté ... Wenn irgendwo „Beats“ benutzt werden, ist Obacht geboten. Hip-Hop - und Techno-Wumms sind oft der Tarnanstrich des Eingerosteten, Graffiti an den Mauern der Kulturtempel. Was natürlich schon insofern ulkig ist, da Rap-Gesang und Turntablism Oldies sind – 2023 feierte man weltweit Goldene Hochzeit von Hip und Hop, 50 Jahre nach der ersten Blockparty am 11. August von DJ Kool Herc in einem Freizeitraum in der Bronx. Die alten Ghetto-Vibes ziehen bei der Jugend aber mehr denn je, und davon will auch das ehrwürdige GOP Theater mit der Breakdance-Show „Stylez!“ etwas abhaben, vielleicht ein etwas flippigeres Publikum.

Ist das cringe (so peinlich, wie hier die Verwendung des Jugendwortes „cringe“)? Erstaunlicherweise gar nicht. Das liegt auch an den Partnern, mit denen das GOP erstmals zusammenarbeitet: der Dancefloor Destruction Crew. Die heißt so seit 1999, weil sie zu Beginn ihrer Karriere aus dem Schweinfurther Jugendhaus rausflog, nachdem sie den dortigen Tanzboden kaputtgetanzt hatte. Cooler Start!

Ein paar Weltmeistertitel später ist man zur DDC Entertainment Group gereift und operiert vom eigenen modernen Medien-Campus in einer ehemaligen Kaserne aus. Die einst verwegenen Straßen-Moves haben sie mit Klassik-trifft-Hip-Hop-Shows wie „Breakin’ Mozart“ in die Konzertsäle gebracht und in Arenaspektakel wie „Feuerwerk der Turnkunst“. Sie haben also ein Hobby zur Lebensgrundlage gemacht, und das in der unterfränkischen Provinz. Man könnte auch sagen, sie haben (wie die Kontrahenten der Flying Steps) den Breakdance hierzulande kommerzialisiert, was aber bei den musikalischen Hip-Hop-Kollegen ja auch eher zu Anerkennung führt. Also, Respekt.

Posen ist die hohe Kunst des Hip-Hop, das beherrscht auch die Dancefloor Destruction Crew. (Foto: Ralf Mohr)

Was aber ist von der Streetcredibility der Parkettberserker geblieben, wenn nun „Straßenkunst auf Zirkuskunst“ trifft? Wozu man anmerken darf, dass auch Handstandakrobaten, Schlappseil-Artisten und Diabolo-Künstler schon in Fußgängerzonen zu sehen waren, wenn auch nicht auf solch mehrfach preisgekröntem Niveau wie dem vom Japaner Fukagawa, von Alexey Glavatsky und Kim Alicia in reinster Bewegungspoesie bei „Stylez!“.

Die Show zeigt, wie prima sich die akrobatischen Breakdance-Bewegungen und die klassischen artistischen Künste vertragen, ja sogar verbinden, wenn man sie nicht nebeneinander laufen lässt, sondern sich gemeinsam umgarnen, katapultieren, anschubsen lässt wie in dieser Choreografie von Felice Aguilar. Variete bedeutet hier: inspirierende Varietät.

Teuflisch schnell mit den Diabolos: der Japaner Akira Fukagawa. (Foto: Ralf Mohr)

Das befeuert dann selbst in den Breakdance-Disziplinen Breakin, Poppin und Lockin (seit 2024 sogar im olympischen Wettkampf), also vom Headspin bis zum Robotermove, austrainierte Hip-Hopper zu neuen Bewegungsformen: Nicht mehr wie Wirbel auf der Straßenpappe, sondern fast wie Kinderspiele im Park sieht das aus, wenn das Schweinfurther Trio Timo Dettmar, Lennart Feser und Bboy Archi übereinander purzelt, durchdreht und sich durch die Luft schleudert. Witzig ist das, oft erfreulich queer. Und gerade Pascal Kozuch alias Poppin Pain hat für seine Körperisolationskunst längst neue Ideen fürs Theater entwickelt: Der Mann mit dem Federhut neckt sein virtuelles Ebenbild auf der großen Leinwand, er steppt über die dann zur Lichtorgel werdenden beiden Sportplatztribünen auf der Bühne, er zupft ein rotierendes Lasergitter wie einen Musik-Sampler. Ein Meister des Timings.

Akrobatik und Breakdance gehen in „Stylez“ eine Verbindung ein. (Foto: Ralf Mohr)

So stimmen die Beats. Das liegt auch an der erfrischenden Musikauswahl, die eben nicht die gängigen Hip-Hop-Klischees abgreift. Sondern da überraschen sogar eine Taylor-Swift-Schauerballade mit dem Folk-Unikum Bon Yver („Exile“), Julia Engelmanns Slam-Poetry („Manchmal hab’ ich Schatten“) oder Leonards Slatkins raschelndes „Sandpaper Ballett“ zur Körperkunst, während auch die Rap-Nummern wie „Klimpa Klimpa“ von Dominik Hartz oder „Toscana Fanboys“ von Peter Fox selbst Hip-Hop-Kenner erfreuen dürften. Und die hippen Hopper Erwin und Edwin aus Wien reimen rasant gleich zu Beginn: „Hier lässt man es langsam angehn /Gemütlichkeit muss man langsam versteh’n.“ Davon sollte man sich für den Rest der Show nicht täuschen lassen.

Stylez!, im GOP Variete München, bis Sonntag, 13. Juli, Maximiliansstraße 42