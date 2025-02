Wenn Entertainer Markus Schimpp ein kariertes Sakko trägt, als Mann am Klavier ein Bier braucht und gegen die Diätpläne seiner Frau verstoßend von seiner Sehnsucht nach „Pommes mit Mayo“ singt, dann ist in der neuen Gop-Show „Surprise“ schnell klar, wohin die Unterhaltungsreise geht: Mit Peter Frankenfeld und leicht angegrauten Herren- und Damenwitzen schlägt die Show gleich mehrere Volten rückwärts, um weich in der bequem gepolsterten Humor-Kiste der Fünfzigerjahre zu landen.