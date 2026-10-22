Bei der Neufassung der Show „Circus“ hat man das Gefühl, in einer Zeitschleife festzuhängen. Die Erstauflage der Show steckte einst in der Pandemie fest, konnte erst mit zwei Jahren Verspätung im Weihnachtsprogramm 2022 im Gop München starten. Zu einem Zeitpunkt, als sich die dreizehn Artisten und Artistinnen aus Kiew bereits in der nächsten Krisensituation befanden, inmitten eines Angriffskriegs, den Putin in der Ukraine führte – und auch heute noch führt. Trotz allem: Mit ihrer Show bescherten die Akteure dem Münchner Haus seinerzeit einen riesigen Publikumserfolg . Und ein solcher scheint, gemessen an dem stehenden Applaus, auch die Neuauflage zu werden.

Was auch immer die fünfzehn Künstler und Künstlerinnen an diesem unterhaltsamen und quicklebendigen Abend abseits der Bühne beschäftigen mag, auf der Bühne ist davon nichts zu spüren. Da glitzern die Pailletten an den Kostümen, da sitzt das strahlende Lächeln, da gelingen die Einzeldarbietungen – lediglich die eingängigen Dance-Pop-Beats drängen sich mitunter zu laut in den Vordergrund. Aber für die Zuschauer passt es, sie klatschen eifrig mit.

Das Bühnenbild zitiert mit einem großen Gemälde einen Clown. Wie vor vier Jahren kommt als Spaßmacher der einzige Russe inmitten dieser rein ukrainischen Truppe ins Spiel, was damals urplötzlich ungewöhnlich wurde und auch heute leider nicht wieder selbstverständlich ist: Verkleidet als Zirkusdirektor kämpft der ehemalige „KGB Clown“ Edouard Neumann alias „Eduardissimo“ um Autorität in seinem Ensemble – hinter seinem Rücken strecken ihm seine dauerlächelnden Grazien schon mal die Zunge heraus.

Noch ringt Edouard Neumann (links) verzweifelt mit einer „Jukebox“ (Oleksii Bitkine) - die wird ihn gleich zu einer bezaubernd leichtfüßigen Breakdance-Einlage animieren . Foto: Michelle Hauser/Gop

Dabei hat er auch eigene Kunststücke auf Lager wie eine trotz (falscher) Wampe bezaubernd leichtfüßige Breakdance-Einlage oder sein komisch verzweifeltes Ringen mit einem Mann (Oleksii Bitkine) im Ballettkostüm, der starr wie eine Wachsfigur ständig umzukippen droht.

Aber Oleksii Bitkine hat noch viel mehr in petto, wie er später zeigt, als er sein rosa Tüll-Tutu mit einem schwarzen Akrobaten-Outfit getauscht hat. Am Chinese Pole zeigt er mit seiner Frau Tetiana spektakuläre Duo-Choreografien. Mehrmals saust er in halsbrecherischem Tempo aus der Höhe herab, kommt erst im allerletzten Moment vor dem Boden zum Stoppen.

Yuliana Kaban gelingt eine staunenswerte Kombination von Einradfahren und Seilhüpfen. Foto: Michelle Hauser

Um diese zentralen Charaktere herum sind aufregende neue Nummern gruppiert. Besonders hervorzuheben sind die Handstand-Akrobaten Andrii Nikolaienko und Nikita Postnikov: Obwohl sie erstmals gemeinsam auftreten, gelingt ihnen eine kraftvolle Darbietung in perfekt synchronisierter Körperbeherrschung und Anmut. Bei Valeriia Holub verschmelzen am Trapez Waghalsigkeit und Ästhetik zu den Klängen von „Die with a Smile“ von Lady Gaga und Bruno Mars, Yuliana Kaban zeigt eine staunenswerte Kombination von Einradfahren und Seilhüpfen. Ebenfalls ein Hingucker ist Anton Shcherbyna, der bei seiner Diabolo-Jonglage mit technischer Brillanz und einer charmanten Bühnenpersönlichkeit besticht.

Generell sind alle Künstler und Künstlerinnen, die im Circustheater „Bingo“ von Igor Protsenko und Irina German Aufnahme finden, Allround-Talente. Die Artisten und „Show Charactere“ präsentieren energiegeladene Ensemblechoreografien, aufwendige Kostüme und zeigen in Einzeldarbietungen ihr Können. Ein künstlerisches Konzept, das 1996 aus der Kooperation der Artistenschule Kiew und der benachbarten Showbühne Bingo entstand und vor drei Jahren beim Festival in Monte-Carlo ausgezeichnet wurde.

Inzwischen sind die Inszenierungen des Gründer-Ehepaars längst auch international unterwegs – im vergangenen Jahr war etwa ihre Hommage „Legends“ an Pop-Idole im Münchner Gop zu Gast. Nun hat die Geschichte und Neuinszenierung der Show „Circus“ selbst das Zeug dazu, eine kleine Legende zu werden.

Circus, bis 17. Januar 2027, Gop, Maximilianstraße 47