Der Spielplatz mit einem kleinen Hügel und den bunten Spielgeräten ist von vielen Menschen belebt: Sie schaukeln, plaudern und klettern – was man eben so tut an einem solchen Ort. Einer von ihnen sticht vom Alter her und wegen seiner schwarz-rot karierten Clown-Kostümierung heraus: Zufrieden betrachtet er das bunte Treiben um sich herum. Doch dann ändert sich die Szenerie schlagartig: Die Menschen beginnen zu hasten, eilen aneinander vorbei, blicken gehetzt auf ihre Uhren, die Aktentaschen fest unter den Arm geklemmt.

Einerlei, wen der unglückliche Clown (gespielt vom Siebzigjährigen New Yorker Comedian Jeff Hess) anspricht: Niemand hält inne, keiner reagiert. Fast meint man, eine Szene aus Michael Endes „Momo“ vor sich zu haben, dessen Verfilmung gerade in den Kinos läuft, so erfolgreich scheinen auch hier die „Zeitdiebe“ am Werk zu sein.

Doch es handelt sich um „Alive“, die Premiere der neuen Gop-Show in Regie von Robin Witt in München. Er ist selbst Artist, assistierte aber bereits häufiger dem im vergangenen Jahr gestorbenen Regisseur Knut Gminder bei dessen erfolgreichen Shows. Da er selbst kaum an einem Spielplatz vorbeigehen kann, ohne dort zu trainieren, wie er vorab erzählte, entstand die Idee zu dieser Show. „Eigentlich unterscheiden sich ein Spielplatz und die Arbeitswelt gar nicht so sehr: Hier wie da treffen unterschiedliche Charaktere aufeinander, werden Kräfte gemessen, Tricks eingeübt und Wettkämpfe ausgetragen“, sagt Witt. Und überzeugte die Verantwortlichen von Gop-Showconcept für sein erstes eigenes Programm.

Sorgfältig wählte er seine 13 Artisten und Artistinnen aus neun Ländern aus: Da ist der Japaner Shu Takada, der mit seinen Jojo-Künsten bereits sechsmal zum Weltmeister gekürt wurde. Sebastian Berger aus Österreich jongliert lange Stäbe nicht mit den Händen, sondern auf den Handgelenken. Seine Fachkollegen zeichneten diesen Ausnahme-Act mit dem Europameistertitel aus. Um auch dem nicht professionellen Publikum die Besonderheit dieser Nummer deutlich zu machen, nutzt er gleichzeitig seine Finger, um mehrere Bälle auf den Boden bouncend zu jonglieren.

Funktionieren die Bühne virtuos zur Spielwiese um: Das Ensemble von „Alive“. (Foto: Simon Bierwald)

Eine Wippe funktioniert das ungarische Duo Faludy zum Schleuderbrett um, eine Schaukel wird bei der Brasilianerin Mia Ferreira zum Trapez. Am Pole vollführt die Österreicherin Sarah Stachowicz eine wunderschön-ästhetische Darbietung: Tatsächlich wurde Regisseur Witt bei einer Musicalaufführung in Wien auf sie aufmerksam, wo ihre tänzerische Leistung überraschend akrobatisch ausfiel, sagte er. Es gelang ihm, die Grenzgängerin zwischen den Disziplinen für „Alive“ zu gewinnen.

Eine faszinierende Leistung vollbringt auch Nikolai Shelamov auf der Slackline: hüpfend, stehend und liegend bewegt er sich auf dem gespannten Gurtband, so charmant-verspielt, dass er die Anstrengung dahinter völlig vergessen lässt. Comedian Jeff Hess inspiriert sogar einen Zuschauer zu einer Hochleistung: Gemeinsam gelingt ihnen eine bravouröse Tischtennis-Pantomime im Zeitlupentempo, in der es weder Tisch noch Ball gibt.

Am Schluss finden sich alle gemeinsam auf dem Spielplatz wieder. Die Leichtigkeit des Anfangs ist zurück, die Akteure plaudern, wippen und schaukeln miteinander. In ihrer Mitte: der glücklich lächelnde Clown. Er hat sie zurück, seine Gefährten und Gefährtinnen für eine frei verspielte Zeit.

Alive, bis 11. Januar 2026, Gop-Varieté, Maximilianstraße 47