Von Evelyn Vogel

Wer derzeit am Museum Villa Stuck in München vorbeikommt, erkennt sofort: Hier gibt's nichts zu sehen, hier wird gebaut. Eineinhalb Jahre lang sollten die Sanierungsarbeiten an der Villa Stuck dauern. So war es angekündigt, als im November 2023 bekannt gegeben wurde, dass das Museum am 11. Februar 2024 schließt. Eineinhalb Jahre Zwischennutzung unter dem Namen „VS“ in einem leer stehenden Wohngebäude im Münchner Bahnhofsviertel statt Museumsbetrieb in der Künstlervilla Stuck in der Prinzregentenstraße am Rande von Bogenhausen.