Kommentar von Jürgen Wolfram

Golf ist Volkssport? Green meint tatsächlich Grün? Die von Interessenvertretern gern bemühten Gleichungen gehen hierzulande nicht unbedingt auf. Aber der Münchner Golf Club (MGC) mit seinem 1951 eröffneten Platz in Thalkirchen kommt dem Ideal recht nahe. Nicht nur, dass seine Mitgliederzahl im Mittelfeld der Münchner Sportvereine rangiert, auch der Umfang der Jugendarbeit kann sich sehen lassen. Altoberbürgermeister Christian Ude hat sie vor Jahren schon gewürdigt. Vorzeigbar sind ebenso die Bemühungen der Golfer um den Naturschutz. Auf dem Gelände der Neun-Loch-Anlage in Thalkirchen befindet sich ein seltenes Hangmoor; der Club umsorgt es vorbildlich.

Wenn der Stadtrat dennoch lange gezögert hat, den Pachtvertrag für das 14-Hektar-Areal über das Jahr 2024 hinaus zu verlängern, so liegt das an einer Alternative, die verlockend klingt: Als Eigentümerin des Geländes könnte die Stadt den Golfplatz in einen öffentlichen Landschaftspark verwandeln. Dafür gäbe es mit Sicherheit Beifall. Ob es aber eine zwingende Idee wäre, eine Sportanlage, die gesäumt ist von populären Freizeiteinrichtungen und Erholungsgebieten, zusätzlich dem Ausflugsrummel zu öffnen, erscheint fraglich. Die Ratsfraktionen haben ausdauernd darüber gestritten, nicht zuletzt intern und unter konträren Zurufen aus der Bevölkerung.

Unter den gegebenen Vorzeichen erscheint die anstehende Entscheidung, den Erbbaurechtsvertrag mit dem Golfclub um zehn Jahre zu verlängern, als vertretbare Lösung. Für den MGC, der von einer mindestens 25-jährigen Laufzeit geträumt hat, kommt sie zwar keinem Befreiungsschlag gleich, aber sie bietet ihm zumindest ein wenig Investitionssicherheit. Explizite Auflagen zu Öffnung und ökologischer Ausrichtung haben die Golfer bewusstseinsmäßig längst eingelocht. Die Stadt wiederum kann eine ihrer Besonderheiten pflegen: Ein Golfplatz inmitten der Großstadt - wo bitte gibt's das noch? Zur Erinnerung: Für den Fortbestand des benachbarten Campingplatzes Thalkirchen hat sich das Rathaus aus ähnlichen Erwägungen entschieden.

Ein wasserrechtlicher Bescheid von 1907, der eine Öffnung des betreffenden Areals für die Allgemeinheit vorschreibt, kann heute kein ernst zu nehmendes Handicap für eine neuerliche Vertragsverlängerung zwischen Stadt und MGC mehr sein. Das glaubt nur noch der Debattierclub Münchner Forum. Damals grenzten noch die Hafenbecken der Zentrallände für die Frachtgutflößerei an das Golfplatzgelände. Nicht nur im Transportwesen hat sich seither einiges getan. Zum Beispiel ist Golf mit Hilfe der Stadt München auf einem guten Weg zum Volkssport.